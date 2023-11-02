Avrupa Ciaran Fırtınası’na teslim

Avrupa, Ciaran Fırtınası'yla mücadele ediyor.

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Avrupa’nın birçok ülkesinde Ciaran Fırtınası etkisini giderek artıyor… Fransa, Belçika ve İngiltere’de fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Fransa’da etkisini sürdüren Ciaran Fırtınası, ulaşımda aksamalara ve elektrik kesintilerine yol açıyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeybatı ve batı şeridindeki bölgelerde teyakkuz hali sürüyor.

30 bölgede alarm seviyesi “turuncuya”, Manche, Cotes-d’Armor ve Finistere bölgelerinde “kırmızıya” çıkarıldı.

“YOLA ÇIKMAYIN”

Fırtınanın en çok etkilediği bölgelerden Finistere’de, kara yolları trafiğe kapatıldı. Manche ve Cotes-d’Armor’da da araç sürücülerine “yola çıkmamaları” tavsiye edildi.

Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, Aisne bölgesinde bir yük kamyonu şoförünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hava yolu ulaşımı da fırtınadan olumsuz etkilendi. Bretonya bölgesindeki Brest Havalimanı sabah saatlerine kadar hava trafiğine kapatılırken, Paris’teki Charles de Gaulle ve Paris Orly havalimanlarında ise uçak seferlerinde gün boyunca gecikmeler yaşanacak.

Ayrıca Bretonya, Normandiya, Hauts-de-France, Pays de la Loire, Centre Val de Loire’de bölge içi tren seferleri iptal edildi. Paris’ten ülkenin batı kıyılarına hareket eden bölgeler arası trenlerde de iptaller gerçekleşecek.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Fırtınanın elektrik hatlarında hasara yol açması nedeniyle 780 bini Bretonya bölgesinden 1,2 milyon kişi güne elektriksiz başladı.

Kesintinin yaşandığı yerlerde elektrik hizmetlerinin yeniden sağlanması için yaklaşık 3 bin teknisyen görevlendirildi.

Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa ve İber Yarımadası’nı etkisi altına alan ve hızı saatte 170 kilometreyi bulan Ciaran Fırtınası sebebiyle yoğun sağanak ve sel uyarıları yapılıyor.

BELÇİKA’DA TURUNCU VE SARI ALARM VERİLDİ

Batı Avrupa üzerine ulaşan Ciaran Fırtınası, Belçika’da hayatı olumsuz etkiliyor.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, Atlas Okyanusu üzerinden gelerek Belçika’yı sabahtan itibaren etkisi altına alan fırtına nedeniyle ülkenin batısında “turuncu”, diğer yerlerinde “sarı” alarm verildiğini açıkladı.

Belçika’nın okyanusa yakın batı bölümünde, fırtınanın saatteki hızının 120 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Ülke genelinde çatıların uçması ve ağaçların devrilmesi gibi olaylara karşı halka uyarı yapıldı.

Belçika’nın batısındaki Bruges kenti ile okyanus kıyısı bölgesi arasındaki tren seferleri iptal edildi. Diğer kısımlardaki tren seferlerinde de aksamalar bekleniyor. Sefer yapacak trenlerin hızları da düşürülecek.

Brüksel ile Londra arasındaki Eurostar treninin gün içindeki seferleri de iptal edildi.

Ülkede hava ulaşımında da aksaklıklar bekleniyor. Brüksel Havalimanı yetkilileri, öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkisinin artmasıyla bazı seferlerin iptal edilebileceğini duyurdu ve yolcuların önlem almalarını tavsiye etti.

Fırtınanın etkisinin gece saatlerinde azalması bekleniyor.