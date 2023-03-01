Avrupa Komisyonu Başkanı’ndan Yunanistan’a başsağlığı mesajı

Yunanistan'da sabaha karşı meydana gelen tren kazası ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunanistan’da meydana gelen 36 kişinin hayatını kaybettiği 66 kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin yaptığı paylaşımda, Yunan halkına başsağlığı diledi.

Von der Leyen, “Düşüncelerim, dün gece Larissa yakınlarında meydana gelen ve can kaybına neden olan korkunç tren kazasından sonra Yunanistan halkı ile. Avrupa’nın tamamı seninle yas tutuyor. Ayrıca tüm yaralananlar için acil şifalar diliyorum. Yanınızdayız” dedi.

ONLARCA İNSAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Yunanistan’ın Larissa kenti yakınlarında yolcu treni ve yük treni çarpıştı. Yunan itfaiyesinden yapılan son açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 36’ya yükseldiği ifade edildi.

Toplam 66 kişinin hastanede tedavi altında olduğu, bunların 6’sının durumunun ağır olduğu aktarıldı. Kaza yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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