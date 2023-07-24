Avrupa’da kıtalararası suç şebekesi çökertildi

Europol, kıtalararası bir suç şebekesinin çökertildiğini ve 62 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Europol ve Interpol tarafından koordine edilen, 5 ülkeden kolluk kuvvetlerinin yer aldığı ve Küba vatandaşlarını kaçak yollarla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sokan kıtalararası bir suç şebekesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 25’i Küba vatandaşı olmak üzere 62 kişi gözaltına alındı. Suç şebekesinin yaklaşık 5 bin Küba vatandaşını AB’ye soktuğu ve 45 milyon euro civarında kazanç sağladığı düşünülüyor.

Avrupa Polis Teşkilatından (Europol) yapılan açıklamada, Almanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya, İspanya ve Sırbistandan kolluk kuvvetlerinin suç şebekesini çökerttiği belirtildi. Popüler bir mesajlaşma uygulaması aracılığıyla yasadışı hizmetlerinin reklamını yaparak savunmasız durumdaki Kübalılara ulaşan şebeke üyeleri, 9 bin euro karşılığında yolculuğu ve transferleri organize edip sahte belgeler sağladı.

Şebeke üyeleri, o dönemde Sırbistan’a giriş için vize gerekliliğinin olmamasından faydalanarak Küba’dan Sırbistan’a insan taşıdı.

18 GAYRİMENKUL, 33 ARAÇ VE 144 BANKA HESABI ELE GEÇİRİLDİ

Polis, operasyonda yüzlerce sahte belge ve sahtecilik ekipmanı da dahil olmak üzere çeşitli suç varlıklarına el koydu. Toplamda 18 adet gayrimenkul, 33 araç ve 144 banka hesabının yanı sıra çeşitli para birimlerinde büyük miktarlarda nakit para ele geçirildi..

Soruşturma, 2021’de Sırbistan, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Finlandiya makamlarının, sahte belgelerle Avrupaya girmeye çalışan Küba vatandaşlarının sayısında artış olduğunu bildirmelerinin ardından başlatıldı.

Rusya-Ukrayna savaşından bu yana rotanın değiştiği; Kübalıların Almanya’nın Frankfurt havaalanı üzerinden Sırbistan’a uçurulduğu, Sırbistan’dan karayoluyla Kuzey Makedonya ve Yunanistan’a düzensiz girişlerinin sağlandığı ve Yunanistan’a vardıklarında da ya iltica başvurusunda bulundukları kaydedildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Bakan Yerlikaya: 168 göçmen kaçakçısı tutuklandı