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Bakan Hakan Fidan, Mısır’a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'ı ziyaret edecek.

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Bakan Hakan Fidan, Mısır’a gidecek

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Hakan Fidan, 21 Ekim’de Kahire’de düzenlenecek Gazze’deki gelişmeler, Filistin davasının geleceği ve barış sürecinin ele alınacağı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Mısır’ı ziyaret edecek.

Fidan’ın zirve vesilesiyle ikili görüşmelerde bulunması da öngörüldüğü aktarıldı. (DHA)

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