Bakan Koca açıkladı: Gazze’den 61 hasta daha Türkiye’ye getiriliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 61 hasta ve 49 refaketçinin, tedavilerinin devamı için sabah saatlerinde Ankara'ya getirileceğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’den 61 hastayla 49 refakatçinin daha Türkiye’ye getirileceğini açıkladı.
Bakan Koca, sosyal medya X hesabı üzerinden konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
* “61 hastayla 49 refakatçinin daha Gazze’den Mısır’a geçişi bu akşam sağlandı. Geceyi El-Ariş’te, hastanede geçirecek olan hastaların sabah uçakla Ankara’ya getirilmesi planlanıyor.
* Gazzeli her hastanın tedavisi kardeşlerimize ve yaralanmış insanlık vicdanına karşı görevimizdir.”
Geçtiğimiz günlerde Gazzeli 27 kanser hastası ve beraberlerindeki 13 refakatçi, Türkiye’ye ait kargo uçağıyla Ankara’ya getirilmiş ve Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavilerine devam edilmek üzere servislere yerleştirilmişlerdi. (DHA)