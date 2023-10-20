Belçika’da ‘skandal’ hata: Adalet bakanı istifa etti

Belçika Adalet Bakanı Vincent van Quickenborne, iki İsveçliyi öldüren Tunuslu saldırganın, ülkesi tarafından geçen sene yapılan iade talebinin işleme alınmadığının fark edilmesi üzerine istifa ettiğini duyurdu.

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Belçika Adalet Bakanı Vincent van Quickenborne, 16 Ekim’de iki İsveçlinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya dair soruşturmadaki son durumla ilgili basın toplantısı düzenledi.

İŞLEME DAHİ ALINMAMIŞ

Soruşturma sırasında kabul edilemez bir hatanın fark edildiğini belirten van Quickenborne, saldırının Tunuslu failinin, 15 Ağustos 2022’de ülkesi tarafından iadesinin istendiğini ancak Belçika federal savcılığının bu talebi işleme almadığını bildirdi.

“SORUMLULUĞU ALIYORUM”

Van Quickenborne, dramatik sonuçları olan hata olarak nitelendirdiği olayın sorumluluğunu aldığını belirterek, istifasını Başbakan Alexander de Croo’ya sunduğunu söyledi.

De Croo da istifayı kabul ettiğini duyurdu.

BRÜKSEL'DEKİ SALDIRI

Belçika'nın başkenti Brüksel’de 16 Ekim akşamı rastgele ateş açarak iki İsveçlinin ölümüne yol açan ve ertesi gün polis kurşunuyla öldürülen saldırganın Tunuslu olduğu, 2019’da yaptığı iltica başvurusunun 2021’de reddedildiği ancak Belçika’da kalmaya devam ettiği ortaya çıkmıştı.

BELÇİKA’DAKİ “KAĞITSIZLAR”

Belçika’da ülkeye farklı yollarla ulaşmış, iltica başvurusu reddedilmiş kişiler yıllarca yasal dayanakları olmadan ülkede kalıyor.

“Kağıtsız” (Sans papier) olarak adlandırılan bu kişiler, adlarını ara ara yaptıkları açlık grevleriyle duyuruyor, oturum ve çalışma izni talep ediyor. Tutumundan taviz vermeyen Belçika’da sorun için kalıcı bir adım da atılmıyor. (AA)