Beyaz Saray’daki kokain skandalında yeni gelişme: Oklar Biden’ı işaret ediyor

Yayınlanan bir rapora göre, Beyaz Saray'daki Batı Kanadı'nda bulunan bir torba kokainin "Biden ailesinin yörüngesindeki" birine ait olabileceği bildirildi ve üstelik başkanın onun kim olduğunu bildiği iddia ediliyor.

Sozcu.com.tr

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Soldier of Fortune yayıncısı Susan Katz Keating, pazar günü yayınlanan raporda üç güvenlik kaynağına atıfta bulunarak şok edici iddiada bulundu hatta suçluyu ortaya çıkarmak için ABD Başkanı Joe Biden ile bağlantılı bir numaraya mesaj attı.

ABD Gizli Servisi iddiayı şiddetle reddederken Keating’e göre, Gizli Servis 13 Temmuz’da kamuoyuna “fiziksel kanıt eksikliği” nedeniyle bir şüpheliyi teşhis etmeden soruşturmayı kapattığını duyurdu.

Bir kaynak Keating’e “İsmi istiyorsanız Joe Biden’a sorun. Kim olduğunu biliyor.” dedi. İkinci bir kaynak da, başkanın iyileşme sürecindeki uyuşturucu bağımlısı oğluna atıfta bulunarak, “Biden ailesinin yörüngesinden biriydi ve Hunter değildi” dedi.

Keating daha sonra, Biden’a olayı doğrulamak için kısa mesajları gönderdi ancak mesajlar yerine ulaşmadan geri döndü.

ABD Gizli Servisi sözcüsü Anthony Guglielmi The Post’a yaptığı açıklamada, Soldier of Fortune’un teşkilatın kokainin sahibini teşhis ettiği ve ardından başkana bilgi verdiği iddiasının “yanlış” olduğunu söyledi. Guglielmi, “Soruşturmamız, ilgilenilen bir kişiye ulaşamadı ve ambalajdan çıkarılabilecek fark edilebilir parmak izi veya DNA yoktu.” diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

2 Temmuz’da, rutin bir devriye gezen bir ABD Gizli Servisi ajanı, Batı Kanadı yönetici girişinin içindeki bir depo dolabında bir gram kokain bulmuştu.

Yasadışı uyuşturucu, Oval Ofis’in bir kat altında keşfedildi ancak yetkililer, ikinci odanın devam eden yenileme çalışmaları nedeniyle aylardır kullanılmadığını belirtti.

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