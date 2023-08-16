Binlerce Türk Almanya’ya kaçak giriş için bekliyor

Almanya’ya kaçak girişler zirve yaptı. Ülkede hafta sonu yüzlerce kaçak yakalandı ve bir çoğu Türk. Polonya, Çekya, Avusturya ve İsviçre’ye varan binlerce Türk, Almanya’ya kaçak giriş için bekliyor.

Ali GÜLEN

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Türkiye'den Almanya'ya yasa dışı girmeye çalışan grupların arasındaki Türkler'in sayısı hızla artıyor. Kaçakçılar aracılığıyla ya da başka ülkelere aldıkları vizelerle Doğu Avrupa üzerinden gelip Polonya, Çekya, Avusturya ya da İsviçre üzerinden Almanya'ya girmek isteyen binlerce Türk'ün olduğu sanılıyor.

Almanya'da eleman bulamayan Türk kebapçılardan bazılarının da Güneydoğu'dan kaçak işçi getirdiği, kaçakçılara para verildiği öne sürülüyor.

3-4 KATI YAKALANAMIYOR

Hafta sonunda sadece Polonya sınırında 250 kişi yakalandı. Bunların çoğunu Türkler ve Suriyeliler oluşturuyor.

Görlitz'de yapılan kontrollerde bir arabadan 28 kaçak çıktı. Grupta Türkler ve Suriyeliler ilk sırayı paylaşırken, İran, Hindistan, Afganistan, Mısır ve Pakistan'dan gelenler de yer aldı.

Bir çok kişinin de polisleri görünce arabalardan inip kaçtığı ve ormana saklandığı belirtiliyor. Ormanda yakalanıp gözaltına alınan Türklerle ilgili yasal işlemler sürüyor. Yakalanmayanların bu rakamların üç-dört katı olduğu belirtiliyor.

UYUŞTURUCU TACİRİ TÜRK TUTUKLANDI

Polonyalı bir sürücünün kullandığı minibüsten de 26 kaçak çıktı. Sürücü gözaltına alındı. Tüm kaçakların yasal dokümanlarının olmadığı ve Polonya ile Çekya'dan toplanıp getirildiği belirtiliyor.

Bir başka operasyonda yakalanan 23 kaçağın yaşlarının 15 ile 37 arasında değiştiği, grupta Türkler, Suriyeliler ve Afganlar olduğu açıklandı.

Yine kaçak bir şekilde Saksonya Eyaleti sınırları içine giren bir grup ele geçirildi. Bunların arasındaki bir Türk'ün daha önce Avrupa'da uyuşturucu ticaretinden aranan kişi olduğu belirlendi.

57 yaşındaki kaçak Türk, doğrudan cezaevine gönderildi. Ülkeye kaçak giren bu Türk'ün 2001 yılından beri arandığı öğrenildi.

KAÇAKÇILARA ÖDENEN MİKTAR

Türkiye, Libya ve Fas üzerinden gelen ve Doğu ile Güney Avrupa'ya ulaşıp Almanya'ya geçen kaçakların, Almanya'ya gelebilmek için kişi başı 7.000 ile 15.000 Euro arasında para ödediği sanılıyor.

Bazı kaçakların, Almanya'da çalıştıracak adam bulamayan Türk esnaf tarafından kaçak yollarla getirtildiği de belirtiliyor. Özellikle Güneydoğu bölgesinden, kebapçılara ve çeşitli restoranlara, dönercilere bu şekilde kaçak işçi getirildiği yolunda bilgiler alınıyor.

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