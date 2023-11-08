Blinken: Bir Filistin devletine ihtiyaç var

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, kalıcı barışın sağlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada “Bir Filistin devletine ihtiyaç var” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Blinken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının toplantısı için gittiği Japonya’da basına konuştu.

“GAZZE'Yİ HAMAS'IN YÖNETMESİNE İZİN VEREMEYİZ”

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara değinen Blinken, “Gazze’yi Hamas’ın yönetmesine izin veremeyiz çünkü bu 7 Ekim’in tekrarlanmasına davetiye çıkarır. Ancak İsrail’in Gazze’yi yeniden işgal etmesine de izin veremeyiz” dedi.

Blinken, Filistin halkının Gazze’den çıkarılamayacağına dikkati çekerek “Nihayetinde Batı Şeria ve Gazze’yi birleştiren bir yönetime ve daha önce de söylediğimiz gibi bir Filistin devletine ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

GAZZE’YE İNSANİ YARDIM

Hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin kendi devletlerinde eşit şekilde yaşama hakkına sahip olduğunu dile getiren Blinken, aynı zamanda abluka altındaki Gazze’ye giden insani yardımları önemli derecede artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze’deki sivil kayıpların önüne geçilmesi ve insani ara verilmesi konusunu istişare ettiklerini aktararak sürece dahil olduklarını ve insani ara verilmesini desteklediklerini belirtti. (AA)