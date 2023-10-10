BM İnsan Hakları Konseyi’ne 15 yeni üye
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 3 yıl görev yapacak 15 yeni üyesi, gizli oylamayla belirlendi. Rusya, konseye girmek için yeterli oy alamadı.
BM İnsan Hakları Konseyi’yeni üyeleri, New York’taki 193 üyeli BM Genel Kurulu’nda seçildi.
Buna göre, Arnavutluk, Brezilya, Bulgaristan, Burundi, Çin, Fildişi Sahili, Dominik Cumhuriyeti, Küba, Fransa, Gana, Endonezya, Japonya, Kuveyt, Malavi ve Hollanda konseyde3 yıl görev yapacak.
Ülkeler, 1 Ocak 2024 itibarıyla göreve başlayacak.
Arnavutluk ve Bulgaristan’la birlikte aday olan Rusya yeterli oy alamadı.
2006’da kurulan konseyde Türkiye, “gözlemci ülke” statüsü bulunuyor.