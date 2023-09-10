BM tehlikenin boyutunu açıkladı: 12 kat arttı

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Afganistan ve komşu ülkelerde sentetik uyuşturucu kaçakçılığının 2017-2021 yılları arasında 12 kat arttığını bildirdi.

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UNODC’nin son raporunda, Afganistan ve çevresinde 2017’de ele geçirilen 2,5 ton sentetik uyuşturucunun 2021’de 29,7 tona çıktığı belirtildi. Bu, 2017’ye göre %1200’lük bir artışa işaret ediyor.

CİDDİ ARTIŞ YAŞANDI

Raporda, Taliban’ın 2022’de eroini yasaklamasına rağmen, metamfetamin üretimi ve kaçakçılığında ciddi bir artış yaşandığı kaydedildi.

UNODC Başkanı Ghada Fathi Waly, “Afganistan’da ve bölgede metamfetamin kaçakçılığında yaşanan artış, yasa dışı uyuşturucu pazarında önemli bir değişime işaret ediyor ve derhal müdahale etmemizi gerektiriyor.” dedi.

Waly, bölgesel işbirliğinin sentetik maddelerin daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

KAMUOYUNA DUYURULACAK

UNODC, Afganistan’daki afyon üretimine ilişkin verileri gelecek ay paylaşacağı raporla kamuoyuna duyuracak.

Bu rapor, Afganistan’ın uyuşturucu ticaretinde oynadığı kilit rolü bir kez daha ortaya koydu. Taliban’ın eroin ticaretini yasaklaması, metamfetamin üretimine ve kaçakçılığına yönelmesine neden oldu. Bu durum, bölgedeki uyuşturucu pazarını yeniden şekillendirdi ve ciddi bir sorun teşkil ediyor.

Afganistan’daki uyuşturucu sorununun çözümü, bölgesel işbirliğinin yanı sıra, Afganistan’ın siyasi ve ekonomik istikrarına kavuşmasına da bağlı. (AA)

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