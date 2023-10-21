Çarpıcı rakam: İsrail’in elindeki Filistinli esir sayısı savaşta 2 katına çıktı

Dünya, Hamas'ın düzenlediği baskında kaçırdığı rehineleri konuşurken İsrail'in esir tuttuğu Filistinlilerin sayısı savaşın başından beri iki kat artarak 10 bini buldu.

Sozcu.com.tr

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İsrail, Hamas’ın 7 Ekim’deki baskında kaçırdığı 200’e yakın rehine için dünyaya yardım çağrıları yaparken, İsrail’in elindeki Filistinli esirlerin sayısı açıklandı.

Al Jazeera’nin haberine göre İsrail’in gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı son iki haftada neredeyse iki kat artarak 10 bini buldu. 7 Ekim’de İsrail hapishanelerinde tutulanlar Filistinlilerin sayısı 5 bin 200 civarındaydı.

Filistinli yetkililer, İsrail’in savaşın başından beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki protestolarda ve gece baskınlarında aralarında çocukların da olduğu binden fazla kişiyi gözaltına aldığını belirtti.

Gazze’den İsrail’e çalışmaya giden 4 bine yakın Filistinlinin de savaşın patlak vermesiyle hapse atıldığı kaydedildi.

AÇ VE SUSUZ BIRAKIYORLAR

Avukatlar, Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde korkunç şartlarda tutulduğunu, tıbbi bakım alamadığını, günlerce aç ve susuz kaldığını vurguladı.

Filistin Yönetimi yetkilileri, İsrail polisinin Filistinlilere yönelik baskın ve gözaltılarının daha önce görülmemiş oranlara ulaştığına dikkat çekti.

Filistin insan hakları grubu Addameer, bu hafta Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne, Filistinli esirlerin durumunu takip etme çağrısı yapmıştı. Filistinli yetkililer, uluslararası kurumların Filistinli esirler konusunda İsrail’e yeterince baskı yapmadığını vurguluyor.

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