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Çevre aktivistleri başbakanın 60 milyon TL’lik evini kararttı

Dünyaca ünlü sivil toplum kuruluşu Greenpeace, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın evinde bir eylem düzenleyerek gündem oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:59 - 03 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Çevre aktivistleri başbakanın 60 milyon TL’lik evini kararttı

İngiltere’de çevre aktivistleri Başbakan Rishi Sunak’ın 2 milyon pound (yaklaşık 60 milyon TL) değerindeki lüks müstakil evinde bir eylem gerçekleştirdi…

Greenpeace mensubu 4 kişinin gerçekleştirdiği eylemde, göstericiler Sunak’ın mülküne girerek binanın çatısına çıktı. Aktivistler metrelerce uzunluktaki simsiyah bir örtü ile evi kaplarken, yaklaşık 200 metrekarelik örtü kullanıldığı açıklandı.

Eylemciler merdivenle binanın çatısına çıktı.

Yorkshire’daki malikanede düzenlenen eylemde göstericiler, daha sonra üzerinde, “Rishi Sunak- Petrol kârı mı yoksa geleceğimiz mi” yazan bir pankart ile poz verdi. Eylemciler bir süre önce başbakanın Kuzey Denizi’nde petrol ve doğalgaz çıkarma çalışmalarına desteğini açıklamış ve İskoçya açıklarında kullanılmak üzere 100 yeni lisans açacağını açıklamıştı.

Greenpeace’in eylemi İngiltere’de gündem oldu.

Ailesiyle California’da tatilde olan Sunak’ın malikanesinde olmadığı belirtildi. İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Biz enerji güvenliği için doğru yaklaşımı benimsediğimiz için özür dilemeyeceğiz. Elimizdeki enerjiyi doğru bir şekilde kullanarak Putin gibi isimlere bağlı olmayacağız. Bizim yaklaşımımız sayesinde binlerce İngiliz iş sahibi olacak” denildi.

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