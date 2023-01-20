Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna’da çarşamba günü yaşanan elim helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için güçlü diplomatik katkı vermeye, bu süreçte kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.