Donald Trump dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısında

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, kendisine ve aile şirketine açılan dolandırıcılık davası kapsamında bugün New York mahkemesindeki ilk duruşmaya katılıyor.

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ABD’de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin başkan adayları arasında öne çıkan Trump, daha iyi kredi ve sigorta koşulları elde etmek için şirket varlıklarının değerini milyarlarca dolar yüksek gösterdiği iddiasıyla suçlanıyor.

New York Başsavcısı Letitia James, Trump‘ın en az 250 milyon dolarlık cezaya çarptırılmasını, Trump ve oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump'ınb New York’ta ticari faaliyet yapmaktan kalıcı olarak menedilmelerini, Trump ile şirketi Trump Organization’ın emlak sektöründeki ticari faaliyetlerinin beş yıllığına kısıtlanmasını talep ediyor.

“CADI AVI”

New York'taki duruşmaya duruşmaya gönüllü olarak gelen eski ABD Başkanı, bina girişinde basın mensuplarına konuştu.

Trump, hakkındaki ve şirketlerine yönelik dolandırıcılık suçlamalarını “Tüm zamanların en büyük cadı avının devamı” şeklinde tanımladı.

Başsavcı James’in, hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadan kendisini yakalamaya çalıştığını savunan Trump, “New York Valiliği'ne aday olmak için bunu kullandı. Valiliğe aday olma girişiminde başarısız oldu. Neredeyse hiç takipçisi yoktu. Geri geldi ve ‘pekala, şimdi Trump’ı tekrar yakalamaya çalışacağım’ dedi” şeklinde konuştu.

Trump, davanın “aldatmaca ve düzmece”, mali kayıtlarının ise “olağanüstü” olduğunu öne sürerek “Hiçbir banka etkilenmedi, hiçbir banka zarar görmedi” ifadelerini kullandı.

James de mahkeme girişinde yaptığı açıklamada, eski bir başkan olsa bile ülkede hiç kimsenin kanunların üzerinde olmadığını kaydetti. (REUTERS-AA)