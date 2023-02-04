‘Dünyanın en çok aranan milyarderi’, Nusret’in Dubai’deki restoranında ortaya çıktı

Son olarak Katar’daki Dünya Kupası finalinin ardından sahaya inmesi nedeniyle tartışma yaratan ve tepkiler üzerine FIFA’nın inceleme başlatmasına yol açan ünlü Türk işletmeci Nusret Gökçe, şimdi de yeni bir skandalla gündemde.

Sozcu.com.tr

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“Dünyanın en çok aranan milyarderi” olarak nitelenen Angolalı iş insanı Isabel dos Santos'un Türk restoran işletmecisi Nusret Gökçe'nin Dubai'deki restoranında ortaya çıkması gündem oldu.

Doğal kaynak zengini Afrika ülkesi Angola’nın eski Cumhurbaşkanı Jose Eduardo dos Santos'un kızı olan Isabel dos Santos, ülkesinde yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanıyor. 2,2 milyar dolarlık servetiyle ‘Afrika’nın en zengin kadını’ olarak tanınan Dos Santos hakkında Interpol kırmızı bülten çıkarmıştı.

Interpol'ün her yerde aradığı 49 yaşındaki Dos Santos'un, yurtdışında “Salt Bae” olarak tanınan Nusret'in Dubai'deki lüks restoranında görüntülenmesi tartışma yarattı. Dos Santos'un restoranda bıçaktan et yediği anlar sosyal medyaya da yansıdı.

Interpol, uluslararası güvenlik kurumlarına Dos Santos'un yerini bildirme konusunda uyarıda bulunmuştu. Buna karşın Dos Santos, Instagram hesabında paylaşım yapmaya devam ediyor ve 2022 Dünya Kupası'ndan da paylaşım yapmıştı.

Bakü doğumlu olan Dos Santos, Angola'da devlet petrol şirketi Sonangol'u yönettiği dönemde devletin petrol gelirlerini zimmetine geçirmekten ülkesinde yargılanıyor. 2017 yılından bu yana Londra ile Dubai'de yaşadığı tahmin edilen Isabel dos Santos'un ülkeye getirilip yargılanabilmesi için Angola yargısı uzun bir süredir büyük çaba harcıyor.

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