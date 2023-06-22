82 ölü demişlerdi… Faciayla ilgili dikkat çeken açıklama

Yunanistan açıklarındaki göçmen faciasında can kaybı sayısıyla ilgili Pakistan’dan üzücü bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’da geçen hafta yaşanan göçmen faciasında, batan teknede 200'e yakın Pakistanlının hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Pakistan araştırma kurumunun Reuters tarafından paylaşılan verilerine göre, geçen hafta Yunanistan açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan aşırı yüklü bir teknede en az 209 Pakistanlı bulunuyordu. Bu sayı, Libya’dan Yunanistan’a giden tekneye binen ve hala kayıp olan kişilerin aileleri tarafından verilen bilgilere ve DNA örneklerine dayandırıldı.

Kaza sonucu resmi ölü sayısı 82 olarak açıklanmış, çok sayıda kişiye ulaşılamadığı bildirilmişti. Kurtarılan 104 kişiden 12’si Pakistanlı. Teknede çok sayıda Keşmirli de bulunuyordu.

Pakistan Federal Araştırma Bürosu İslamabad Bölge Direktörü Rana Abdul Jabbar, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bu verileri doğrulamak için bir soruşturma devam ediyor” dedi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KAYIP

Farklı ülkelerden yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği düşünülen olay, bölgedeki en kötü göçmen felaketi olarak görülüyor. Tanıkların ifadelerine göre, 20 ila 30 metre uzunluğundaki balıkçı teknesine 400 ila 750 kişinin sıkıştığı ve teknenin aşırı yük nedeniyle battığı ifade ediliyor.

Pakistanlı yetkililer, şu ana kadar ülkede olayla ilgili 29 şüpheli insan kaçakçısının tutuklandığını açıkladı.

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