Ekonomik kriz yüzünden dev yük gemisinin dümeninde sığınarak kaçtılar

Ekonomik krizin korkutucu boyutlara ulaştığı Nijerya'da dört adam, Avrupa'ya gittiğini düşündükleri dev yük gemisinin dümenine çıktı. 14 gün süren yolculukta erzakları tükenen adamlar limana ulaştıklarında ise büyük bir şok yaşadı.

Sozcu.com.tr

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Son yılların en ağır ekonomik krizini yaşayan Nijerya’dan kaçmak isteyen dört adam bir yük gemisinin dümenine binerek 14 günlük yolculuk sonunda ülkeden kaçmayı başardı.

Fakat geminin Avrupa’ya gideceğini tahmin eden adamlar, kendilerini Brezilya’da bulunca şaşkına döndü.

Dört adamın Avrupa’ya gitme hayalleri suya düşerken, adamları Brezilya’nın Vitoria limanında polisler karşıladı. 5600 kilometrelik yolda zorluklar yaşayan adamlar yolculuğun her detayını da uluslararası medyaya anlattı.

Adamlardan ikisi Nijerya’ya dönme kararı alırken ikisi ise sığınma talebinde bulundu. Adamların dümenden okyanusa düşmemek için kendilerini önce dümene bağladığı ve birbirlerini de halatla bağladıkları açıklandı.

“KENDİ İDRARIMIZI İÇTİK”

Reuters’a konuşan 38 yaşındaki Thankgod Opemipo Matthew Yeye, “Korkunç bir deneyimdi. Sürekli düşmemek için zorlandık. 10 günlük yolculuk sonunda erzak ve suyumuz bitti. Biz de hayatta kalmak için kendi idrarımızı içtik” dedi.

Roman Ebimene Friday isimli adam da geminin dümenine çıkınca üç adam daha görünce çok şaşırdığını ve korktuğunu söylerken, “Yolculuk sırasında köpekbalıkları ve balinaların altımızdan geçtiğini gördük” dedi. Friday ve Yeye sığınma talebinde bulunurken diğer iki adam ise ülkelerine dönme kararı aldı.

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