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Emniyet müdürlüğünde yangın çıktı: En az 25 kişi yaralandı

Mısır'ın kuzeydoğusundaki İsmailiye Emniyet Müdürlüğü'nde çıkan yangın bölgede panik yarattı.

Sozcu.com.tr
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Emniyet müdürlüğünde yangın çıktı: En az 25 kişi yaralandı

Mısır’ın kuzeydoğusundaki İsmailiye Emniyet Müdürlüğü’nde yangın çıktı.
Mısır basınında yer alan haberlerde, İsmailiye kenti Emniyet Müdürlüğü’nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının tamamını kapladığı binanın bazı kısımlarının yıkıldığı belirtildi.

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, yangının sırasında içeride görevli emniyet mensuplarının bulunduğu ve henüz can kaybına ilişkin bilginin olmadığı ancak yaralıların bulunduğu aktarıldı.

İngiliz haber ajansı Reuters bölgedeki ekiplerin ve yerel medya kuruluşlarının paylaşımlarını aktarırken en az 25 kişinin yaralandığını vurguladı. Süveyş Kanalı’ndaki bölgede yaşanan yangın panik yarattı.

Reuters’a konuşan iki görgü tanığı itfaiye ve yardım-kurtarma ekiplerinin alevleri söndürmek için 3 saat uğraştığını duyurdu.

Yangının neden başladığına dair bir açıklama yapılmadı.

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