Erdoğan-Putin görüşmesindeki bu sözlere dikkat çektiler: Esad yönetiminden dikkat çeken vurgu

Dün Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesi sonrasında Suriye'nin resmi haber ajansı dikkat çekici bir detaya vurgu yaparak Putin'in sözlerini öne çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası kamuoyunun merakla beklediği Erdoğan-Putin görüşmesi dün Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşti. Görüşmeye bir yılı aşkın bir süredir Ukrayna ile savaşın içinde olan Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasına katılıp katılmaması damga vururken, Suriye devlet medyası ise farklı bir noktaya parmak bastı.

Dünya medyası, Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasına geri dönmesiyle ilgili haberlerle gündemi şekillendirirken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kontrolündeki haber ajansı Sana ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözlerini öne çıkardı. Sana’nın resmi internet sitesinde İngilizce yayınlanan bölümde, “Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasının gerekli olduğuna vurgu yaptı” başlığıyla açıklamaları duyurdu.

“PUTİN TEYİT ETTİ”

Haberde, “Putin, Suriye’nin geleceğini sadece Suriye halkının belirleyeceğini teyit etti ve dışarıdan yapılacak yönlendirmeler olmaması gerektiğini söyledi. Bu açıklamalar Erdoğan’la Soçi’de katıldığı basın toplantısında geldi” denildi.

Suriye haber ajansı, Putin’in, “Biz Suriye’deki siyasal durumu görüştük ve Astana formülündeki çerçeveye uyulmasının en etkili yol olduğunu düşündük. Bu krizi çözmek için en temel yaklaşımın Suriye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması olduğunu söyleyebilirim” sözlerine yer verdi.

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