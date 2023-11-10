Erdoğan’a hakaret eden aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, seçimlerde kritik konuma geldi

Geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleriyle sık sık gündeme gelen Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, bu ayın sonunda yapılacak seçimlerde kritik bir isim olarak öne çıkıyor.

Sozcu.com.tr

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Mayıs ayında yapılan seçimlerden sonra hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hem de Erdoğan’a oy verip Hollanda’da yaşayan Türk seçmene yönelik çok sert ifadeler kullanan Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, 22 Kasım 2023’te Hollanda’da yapılacak seçimlerde öne çıkan figürlerden biri oldu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin istifası sonrasında yapılması beklenen seçimlerden önce yayınlanan anketlerde Wilders, “iktidarı belirleyen” (İngilizcesi ‘kingmaker’) isim konumuna geldi. Muhafazakarlar ve mülteci karşıtlarının yükselişe geçtiği Hollanda’da Ağustos ayında kurulan Yeni Toplumsal Sözleşme (NSC) ilk parti olarak görülüyor. 49 yaşındaki eski Hıristiyan Demokratlar’dan Pieter Omtzigt’in kurduğu partinin muhafazakar VVD’den daha çok sandalye çıkarması bekleniyor.

Anketlerde NSC’nin 31 sandalye alması beklenirken Rutte’nin yerine VVD’nin başına geçen Dilan Yeşilgöz’ün partisinin ise 30 sandalye alması bekleniyor. Anketlerde Wilders’in aşırı sağcı partisi Özgürlük Partisi’nin (PVV) ise 18 sandalye alması olası gözüküyor. Müslüman ve göçmen karşıtı açıklamalarıyla bilinen Wilders, “Biz Hollanda’yı tekrar Hollandalılara vermek istiyoruz” dedi.

Wilders’in desteğinin yeni bir hükümet kurulmasında kritik bir öneme sahip olması beklenirken, anketten NSC, VVC, BBB ve PVV’nin olduğu bir koalisyon kurulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ERDOĞAN’A OY VERENLERE “GÜLE GÜLE” DEMİŞTİ

Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, bu yıl yapılan seçimlerden sonra kişisel Twitter hesabında Türkiye’yle ilgili arka arkaya mesajlar göndermişti.

Sık sık yaptığı ırkçı ve ayrımcı açıklamalarla tanınan Wilders, Türkiye’deki seçimlerin ardından, Hollanda’da yaşayan gurbetçilerin Erdoğan’a oy vermesini eleştirmişti.

“Hollanda’da İslamofaşist Erdoğan’a oy veren tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye’ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!” diyen Wilders, “Haftalardır, Erdoğan’ın boğucu İslamcı rejiminden büyük ölçüde acı çeken ve gerçekten daha fazla kişisel özgürlük için can atan Türkiye’den laik Türklerden pek çok mesaj alıyorum. Kalbim onlar için kanıyor. Onlarla onların Türkiye’sinde buluşmak, destek olmak ve onlara hitap etmek isterdim ama ne yazık ki onlar ve benim için tehlike çok büyük” mesajını da paylaşmıştı.

O dönemde arka arkaya X’ten paylaşımlarda bulunan Wilders, İngilizce ve Türkçe olarak mesaj yayınlamış ve Erdoğan’ın X hesabını etiketleyip, “Cumhurbaşkanı @RTErdogan.. Ne zaman milyonlarca Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı göçmeni toplayıp kendi ülkelerine göndereceksiniz, böylece Türk kadınları çok daha güvenli ve daha az taciz edilecek, ekonominiz daha az yağmalanacak ve ulusunuz daha fazla Türk ve daha az Arap olacak?” demişti.

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