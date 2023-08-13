Erdoğan’la görüşmeyeceğinin sinyalini vermişti: Esad yönetiminden Türkiye açıklaması

Son aylarda Ankara-Şam hattında normalleşme çabaları devam ederken, hafta içinde bir röportaj veren Suriye Devlet Başkanı Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyeceğinin sinyalini vermişti. Esad'ın bu sözlerinden kısa bir süre sonra ise Esad yönetiminden bu sefer yazılı bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Suriye Dışişleri Bakanlığı bugün yazılı bir açıklama yaparak ABD ve Türkiye’yi eleştirdi…

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada Suriye, ABD işgal güçlerinin ve terör örgütlerinin Deyrizor'da Suriye Arap Ordusuna ait bir otobüsü hedef almasının, ABD'nin Suriye'nin egemenliğine karşı tırmanması çerçevesinde olduğu vurgulandı.Açıklamada, “Dün Amerikan işgal güçleri, terör örgütleriyle birlikte Deyrezzor'un güneydoğusunda Suriye Arap Ordusu'na bağlı bazı unsurları taşıyan bir otobüsü hedef alarak yeni bir suç işledi. Sonuç olarak, çok sayıda asker öldü ve diğerleri yaralandı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Suriye, bu canice ve terörist saldırının, Amerika'nın Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne karşı tırmanması çerçevesinde ve ABD'nin başta terör örgütü “IŞİD” olmak üzere terör örgütlerine destek ve sponsorluk yapması ve onu ve bölücü milislerini planlarını gerçekleştirmek için bir araç olarak kullanması bağlamında geldiğini vurguluyor'' yorumu da yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada ayrıca, “Suriye, topraklarını uluslararası yasalar çerçevesinde ABD, İsrail ve Türk güçlerinden özgürleştirmeye hazır olduğunu teyit eder” ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE ZEYTİN DALI UZATMIŞTI AMA…

Son aylarda Türkiye ile Suriye arasında normalleşme yönünde adımlar atılmış ve bu konuda açıklamalar yapılmıştı. Hatta Rusya arabuluculuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye lideri Beşşar Esad’ın bir araya gelebileceği bile konuşulurken hafta içi bir demeç veren Esad, bu görüşmeye sıcak bakmadığını söylemişti.

Sky News Arabia’ya konuşan Esad, “Bizim hedefimiz Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesi, fakat buna karşılık olarak Erdoğan'ın amacı ise Türkiye'nin Suriye'deki varlığını meşru kılmaya çalışması. Dolayısıyla Erdoğan'ın şartları altında bir görüşme gerçekleşemez. Erdoğan'la neden buluşayım ki? Bir şeyler içmek için mi?” demişti.

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