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Esad’dan Erdoğan ile görüşme açıklaması: Erdoğan’ın şartlarını beğenmedi

Son dönemde Türkiye ile Suriye arasında normalleşme adımları atılırken, Suriye lideri Beşar Esad'dan dikkat çekici açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:38 - 09 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Esad’dan Erdoğan ile görüşme açıklaması: Erdoğan’ın şartlarını beğenmedi

Son haftalarda Ankara-Şam hattında normalleşme çabalarına dair bazı adımlar atılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın görüşebileceğine dair iddialar da öne sürülmüştü…

Taraflar henüz bir görüşmeyi doğrulamazken, bugün Suriye lideri Esad’dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Sky News Arabia’ya röportaj veren Esad, “Görüşme, Erdoğan’ın şartları altında olamaz” dedi.

Esad, daha önce yaptığı açıklamalarda Erdoğan ile görüşmesinin ön şartı olarak Suriye’nin kuzeyindeki Türk askerlerinin çekilmesini öne sürmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da en son yaptığı açıklamalarda, “Şu anda Suriye’de Esed, maalesef Türkiye’nin Kuzey Suriye’den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Biz orada terörle mücadele ediyoruz” ifadelerini kullanmış ve Esad’ın talebine karşı olduğunun sinyalini vermişti.

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