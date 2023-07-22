Eşcinsel turist İstanbul’a gözaltına alındı, yaşadıklarını anlattı

Eşcinsel turist Miguel Alvaro, Türkiye’de gözaltında yaşadıklarını Portekiz basınına anlattı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul'a tatile gelen ve Onur Yürüyüşü'ne yönelik polis müdahalesinde gözaltına alınan Portekizli Miguel Alvaro, Türkiye'de yaşadıklarını Portekiz basınına anlattı.

İstanbul'da 25 Haziran'da düzenlenen Onur Yürüyüşü'nde bu sene de olaylar çıkmış, Taksim'e çıkan yolları barikatlarla kapatan polis göstericilere müdahale ederek onlarca kişiyi gözaltına almıştı.

Portekiz'den İstanbul'a gelerek tek başına tatil yapan 34 yaşındaki Miguel Alvaro, o gün eylemlerden habersiz şekilde arkadaşlarıyla öğle yemeği yemek için Taksim'e gitti. Alvaro, bir anda 8 polisin etrafını kuşatıp kendisini yere yatırdığını ve gözaltına aldığını anlattı.

‘EŞCİNSELE BENZEDİĞİM İÇİN GÖZALTINA ALDILAR’

Genç adam, “Kollarımı tuttular ve içlerinden biri kaburgalarıma vurdu. Beni bir otobüse bindirdiler, vurmaya devam ettiler ve kanamam oldu” diye konuştu. Polis otobüsünde 5 saat beklediğini ve konuşmasına izin verilmediğini anlatan turist, daha sonra bir polisin gelip “Görünüşün nedeniyle gözaltına alındın” dediğini aktardı.

Portekiz basınına konuşan genç adam, neler olduğunu anlayamadığını ve büyük şok yaşadığını belirterek “Beni eşcinsele benzediğim için gözaltına aldılar” dedi. Alvaro, gerçekten de eşcinsel olduğunu ama Onur Yürüyüşü'ne katılmadığını kaydetti.

Gözaltında diğer sanıklarla birlikte sürekli homofobik hakaretlere maruz kaldığını söyleyen Alvaro, Türkiye'nin doğu sınırına götürülerek bir göçmen gözaltı merkezine yerleştirildiğini kaydetti. Portekizli genç, kendisine doğru düzgün su verilmediğini ve saldırı korkusundan uyuyamadığını da ifade etti.

Sonunda 13 Temmuz'da serbest kaldığını anlatan Alvaro, yaşadıkları nedeniyle ruhen çöktüğünü ve iyileşmeye çalıştığını anlattı. Genç adam, 20 gün boyunca gözaltında kaldığını ve zor kurtulduğunu belirterek Türkiye'ye gitmek isteyen turistlere, özellikle de LGBTQ+ topluluğuna “Dikkatli olun” çağrısı yaptı.

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