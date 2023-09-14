Eski CIA ve FBI ajanı otellerdeki en güvenli odanın hangisi olduğunu söyledi

Bir dönem FBI ve CIA'de çalışan ve üniversitelerde ders veren 44 yaşındaki Tracy Walder, otellerdeki en güvenli odanın hangisi olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Eski bir CIA ve FBI ajanı olan 44 yaşındaki Tracy Walder, uzun yıllar çalıştığı sektörden ayrıldıktan sonra akademisyen oldu. Halen adli hukuk üzerine profesör olarak ders veren Walder, ailesiyle tatile gittiğinde tercih ettiği otel odalarını ve hangi odalarda kalınmasının daha güvenli olduğunu açıkladı.

Amerikan medyasına konuşan Walder, CIA ve FBI’daki işi gereği kaldığı otellerde çok dikkatli olduğunu söyledi. Walder, “Öncelikle gideceğim yerdeki terör riskini analiz ediyorum ve acil durumda bir şey olmasına karşı bir uygulama üzerine aynı bölgedeki yakınlarıma haber vermek üzere alarm kuruyorum” dedi.

8 yaşındaki kızına Apple Air Tag benzeri takip cihazı verdiğini ve tatildeki her şeyi incelediğini de belirtti. Walder, “Otellerde üçüncü kat ile altıncı kat arasındaki odaları tercih ediyorum. Çünkü bunlar acil çıkışa ulaşılabilecek kadar yakın fakat aynı zamanda binaya saldıranlardan da uzak olacak seviyede” dedi.

Walder, “Giriş kata yakın odalarda kalmak riskli çünkü saldıranlar ilk olarak bu odaları hedef alabilir. Çok yüksek katlarda kalmak da binadan hızla çıkmanızı çok zorlaştırır” dedi. Eski ajan, otel odasında da kapıların mutlaka kilitlenmesi ve kapının önüne de bir sandalye koyulmasının önemli olduğunu dile getirdi.

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