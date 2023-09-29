Abone Ol

Eski devlet başkanı İslam Kerimov’un kızı uluslararası suç örgütünü yönetmekle suçlandı

1996'dan öldüğü 2016 yılına kadar Özbekistan'ı yöneten İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova hakkında şaşkına çeviren bir iddianame hazırlandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:27 - 29 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Eski devlet başkanı İslam Kerimov’un kızı uluslararası suç örgütünü yönetmekle suçlandı

Ülkeyi onlarca yıldır demir yumrukla yöneten Özbekistan’ın eski lideri İslam Kerimov’un “Özbekistan’ın Prensesi” lakaplı kızı Gülnara Kerimova hakkında akla hayale gelmeyecek iddialar ortaya atıldı…

İsviçreli yetkililer 2019 yılından beri Özbekistan’da cezaevinde tutulan 51 yaşındaki Kerimova’nın Özbekistan’dan milyonlarca dolar çaldığı, yöneticilere ve dünyanın farklı ülkelerindeki yetkililere rüşvet verdiğini iddia etti. Kerimova’nın milyonlarca doları aklayan uluslararası bir suç örgütünü yönettiği de kayıtlara geçti.

Kerimova, geçmiş yıllarda diplomat olarak görev aldığı için dokunulmazlığı bulunuyordu.

İsviçre’deki bazı şirketler ve banka hesapları aracılığıyla kara para akladığı belirtilen Kerimova’nın “The Office” (Ofis) olarak da bilinen organizasyonunda 100’den fazla şirket olduğu da ortaya çıktı. Ülkesinde bir diplomat olarak görevlendirildiği için uzun yıllar boyunca dokunulmazlığı olan Kerimova’nın lüks yaşam tarzı ve ünlü arkadaşlarıyla yaptığı partiler sık sık gündeme geliyordu.

MİLYONLARCA DOLAR HARCANMIŞ

İngiliz Financial Times gazetesinin haberinde Ofis’in merkezinin 2010 yılında İsviçre’de batan Zeromax olduğu da iddia edildi. E&Y isimli denetleme şirketinin Zeromax’ın hesaplarını incelediği ve Zeromax’in E&Y’a açtığı dava sonrasında ise bütün bilgilerin ifşa olduğu kaydedildi. Kayıtlarda şirketin mücevherlere, lüks tıbbi tedavilere ve Özbekistan’daki doğal kaynaklar ve inşaat işletmelerinin holding şirketi olarak resmi faaliyetleriyle ilgisi olmadığı anlaşılan mülklere milyonlarca dolar harcandığı tespit edildi.

Lüks yaşam tarzı nedeniyle bir zamanlar “Özbekistan Prensesi” olarak anılan Kerimova hakkında Perşembe günü hazırlanan iddianamede, İsviçre’nin en önde gelen özel bankalarından Lombard Odier’e yönelik cezai soruşturmanın da davayla bağlantılı olarak “devam ettiği” belirtiliyor.

Kerimova sık sık partilere gidiyor ve lüks kıyafet ve takılarıyla dikkat çekiyordu.

Kerimova’nın İsviçre’deki avukatı ise iddiaları yalanladı.

Cenevre’deki avukatı Gregoire Mangeat, “Bütün iddiaları reddediyoruz ve masumiyeti için savaşacak. Organize suç örgütü teorisi tamamen saçmalık. Soruşturma başladıktan 10 yıl sonra ortaya atılan ve bir yıl önce İsviçreli bir savcının gündeme getirdiği bir iddia. Müvekkilim Kerimova, yaklaşık 10 yıldır cezaevinde tutuluyor ve ne zaman çıkacağı bilinmiyor” ifadesini kullandı.

2017’DE HÜKÜM GİYDİ

İsviçre, 2016 yılında babasının ölümünün ardından diplomatik dokunulmazlığını kaybeden Kerimova hakkında soruşturma başlatmıştı. Kerimova ayrıca Orta Asya ülkesindeki siyasi değişimin ardından 2013 yılında ev hapsine alındı ve 2017 yılında kendi ülkesinde zimmetine para geçirmekten hüküm giydi.

Avukatları o tarihten bu yana Kerimova’nın işkence gördüğünü ve temel haklarından mahrum bırakıldığını söylüyor.

Üniversitede rezalet: Görüntüler sızdı, çıplak erkek ve kadın öğrenciler tepki çektiİlginizi ÇekebilirÜniversitede rezalet: Görüntüler sızdı, çıplak erkek ve kadın öğrenciler tepki çektiTürkiye'nin yakından tanıdığı isimden yine skandal ifadelerİlginizi ÇekebilirTürkiye'nin yakından tanıdığı isimden yine skandal ifadelerGoogle rezaleti: Yapay zekası köleliğin faydalarını açıkladıİlginizi ÇekebilirGoogle rezaleti: Yapay zekası köleliğin faydalarını açıkladıÜnlü restoranda olay çıktı: Garsonlar müşterileri dövdü, sandalyeler havada uçtuİlginizi ÇekebilirÜnlü restoranda olay çıktı: Garsonlar müşterileri dövdü, sandalyeler havada uçtuLüks tatil merkezinde bahşiş krizi: Garson 500 euroyu beğenmediİlginizi ÇekebilirLüks tatil merkezinde bahşiş krizi: Garson 500 euroyu beğenmedi
X Reklam