Eski devlet başkanı İslam Kerimov’un kızı uluslararası suç örgütünü yönetmekle suçlandı

1996'dan öldüğü 2016 yılına kadar Özbekistan'ı yöneten İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova hakkında şaşkına çeviren bir iddianame hazırlandı.

Sozcu.com.tr

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Ülkeyi onlarca yıldır demir yumrukla yöneten Özbekistan’ın eski lideri İslam Kerimov’un “Özbekistan’ın Prensesi” lakaplı kızı Gülnara Kerimova hakkında akla hayale gelmeyecek iddialar ortaya atıldı…

İsviçreli yetkililer 2019 yılından beri Özbekistan’da cezaevinde tutulan 51 yaşındaki Kerimova’nın Özbekistan’dan milyonlarca dolar çaldığı, yöneticilere ve dünyanın farklı ülkelerindeki yetkililere rüşvet verdiğini iddia etti. Kerimova’nın milyonlarca doları aklayan uluslararası bir suç örgütünü yönettiği de kayıtlara geçti.

İsviçre’deki bazı şirketler ve banka hesapları aracılığıyla kara para akladığı belirtilen Kerimova’nın “The Office” (Ofis) olarak da bilinen organizasyonunda 100’den fazla şirket olduğu da ortaya çıktı. Ülkesinde bir diplomat olarak görevlendirildiği için uzun yıllar boyunca dokunulmazlığı olan Kerimova’nın lüks yaşam tarzı ve ünlü arkadaşlarıyla yaptığı partiler sık sık gündeme geliyordu.

MİLYONLARCA DOLAR HARCANMIŞ

İngiliz Financial Times gazetesinin haberinde Ofis’in merkezinin 2010 yılında İsviçre’de batan Zeromax olduğu da iddia edildi. E&Y isimli denetleme şirketinin Zeromax’ın hesaplarını incelediği ve Zeromax’in E&Y’a açtığı dava sonrasında ise bütün bilgilerin ifşa olduğu kaydedildi. Kayıtlarda şirketin mücevherlere, lüks tıbbi tedavilere ve Özbekistan’daki doğal kaynaklar ve inşaat işletmelerinin holding şirketi olarak resmi faaliyetleriyle ilgisi olmadığı anlaşılan mülklere milyonlarca dolar harcandığı tespit edildi.

Lüks yaşam tarzı nedeniyle bir zamanlar “Özbekistan Prensesi” olarak anılan Kerimova hakkında Perşembe günü hazırlanan iddianamede, İsviçre’nin en önde gelen özel bankalarından Lombard Odier’e yönelik cezai soruşturmanın da davayla bağlantılı olarak “devam ettiği” belirtiliyor.

Kerimova’nın İsviçre’deki avukatı ise iddiaları yalanladı.

Cenevre’deki avukatı Gregoire Mangeat, “Bütün iddiaları reddediyoruz ve masumiyeti için savaşacak. Organize suç örgütü teorisi tamamen saçmalık. Soruşturma başladıktan 10 yıl sonra ortaya atılan ve bir yıl önce İsviçreli bir savcının gündeme getirdiği bir iddia. Müvekkilim Kerimova, yaklaşık 10 yıldır cezaevinde tutuluyor ve ne zaman çıkacağı bilinmiyor” ifadesini kullandı.

2017’DE HÜKÜM GİYDİ

İsviçre, 2016 yılında babasının ölümünün ardından diplomatik dokunulmazlığını kaybeden Kerimova hakkında soruşturma başlatmıştı. Kerimova ayrıca Orta Asya ülkesindeki siyasi değişimin ardından 2013 yılında ev hapsine alındı ve 2017 yılında kendi ülkesinde zimmetine para geçirmekten hüküm giydi.

Avukatları o tarihten bu yana Kerimova’nın işkence gördüğünü ve temel haklarından mahrum bırakıldığını söylüyor.

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