Eski polis şefi olan belediye başkanı 30 milyon TL’lik kokain buldu

ABD eyaleti Florida'ya ait Tampa kentinin belediye başkanı, ıstakoz avlama gezisinde yaklaşık 30 milyon TL'lik (1,1 milyon dolar) kokaini tespit etti.

Sozcu.com.tr

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Tampa belediye başkanı Jane Castor, geçen hafta sonu Florida Keys’teki gezisinden yaklaşık 60 ıstakoz ve plastiğe sarılı 32 kiloluk bir paketle geri döndü.



Daha önce şehrin ilk kadın polis şefi olan 62 yaşındaki Castor, paketi 23 Temmuz’da Middle Keys adası açıklarında suda yüzerken keşfetti. Bulduğu paketi tekneye çıkardı ve plastik ambalajın içinde ayrı ayrı sarılmış ve kelebek sembolleriyle süslenmiş 25 tuğla buldu.

Keşfi, rıhtımda paketi teslim almak için yetkilileri gönderen Monroe ilçe şerifinin ofisine bildirdi.

Yaklaşık sekiz yılını narkotikte ve altı yılını polis şefi olarak olmak üzere Tampa polis departmanında otuz yıl geçiren Castor, paketin uyuşturucu olduğunu hemen fark etti.

Bir ABD Sınır Devriyesi ajanı, ertesi gün eski ismi Twitter olan X platformunda Castor’un keşfinin tahmini değerini doğruladı.

Castor, salı günü Tampa Bay Times’a erkek kardeşi, oğlu ve kız arkadaşıyla birlikte teknede olduğunu söyledi. Belediye başkanı, temmuz ayı sonlarında düzenlenen iki günlük ıstakoz “mini sezonu” için neredeyse on yıldır güneye yolculuk yaptığını da açıkladı.

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