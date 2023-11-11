Filistin’e dev destek… Yüzlerce polis alarmda

İngiltere'nin başkenti Londra bugüne kadarki en büyük Filistin halkına destek yürüyüşüne hazırlanıyor. Polis, karşıt görüşlü grupların çatışması olasılığına karşı alarm durumuna geçti.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'nin başkenti Londra’da bugün yapılacak Filistin halkıyla dayanışma yürüyüşü için Londra polisi alarma geçti.

BBC’nin haberine göre yürüyüşün 1. Dünya Savaşı'nın bitişini anma günü etkinliği ile çakışması nedeniyle polis olası sokak olaylarına karşı önlem alıyor. Londra'da sağ görüşlü grupların da karşı gösteri yapması bekleniyor.

Organizatörler yürüyüşe 500 bin kişinin katılabileceğini öngörüyor. Gazze'de ateşkes çağrısının dile getirileceği yürüyüş, Londra'daki ünlü Hyde Park'tan başlayacak.

Londra'da 2 bin kadar polis önlemler için görevlendirildi. Polis, yürüyüşe katılacakların İsrail ve ABD Büyükelçilikleri çevresine yaklaşmasına da izin vermeyecek.

POLİSTEN MÜDAHALE UYARISI

Güvenlik operasyonunu yöneten Londra Polis Müdürü Yardımcısı Laurence Taylor, olası ihlallerle ilgili “Polisin güç kullanmak zorunda kalması muhtemel” dedi.

Yürüyüşü organize eden Filistin’le Dayanışma Kampanyası ise yürüyüşün anma anıtı çevresinden geçmeyeceği güvencesi vererek yürüyüşü erteleme çağrılarını reddetti.

Londra 7 Ekim’den bu yana Gazze’de ateşkes çağrıları yapılan çok sayıda eyleme sahne oluyor.

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