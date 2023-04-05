Finlandiya, yeni hava savunma sistemi tedarik edecek

Finlandiya Savunma Bakanlığı, orduya yeni hava savunma sistemi olarak İsrail'den "Davut Sapanı" tedarik etme yetkisi verdi.

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Finlandiya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemi için yapılan ihalenin bedelinin yaklaşık 316 milyon avro olduğu belirtildi.

Davut Sapanı sisteminin Finlandiya’nın kara konuşlu hava savunma kapasitesini önemli ölçüde genişleteceği kaydedilen açıklamada, teklif talebinde sistemin minimum uçuş irtifası şartının 15 bin metre olarak belirlendiği ifade edildi.

Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, bu satın alma işleminin Finlandiya Savunma Kuvvetleri için yüksek irtifadaki hedefleri önleme konusunda yeni bir yetenek oluşturacağını bildirdi.

Kaikkonen, Finlandiya’nın savunma kabiliyetini, yeni bir güvenlik ortamında iddialı ve uzun vadeli olarak geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

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