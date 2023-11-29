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Finlandiya’nın eski başbakanı Sanna Marin’in bikinili fotoğrafına beğeni yağdı

Finlandiya'nın eski başbakanının Instagram'da paylaştığı fotoğraf büyük beğeni topladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:22 - 29 Kasım 2023 Güncellenme:
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Finlandiya’nın eski başbakanı Sanna Marin’in bikinili fotoğrafına beğeni yağdı

2019-2023 yılları arasında Finlandiya’nın başbakanı olarak görev yapan ve kısa bir süre önce istifa kararı alan 38 yaşındaki Sanna Marin, ülkeyi yönettikten sonra kariyer değişimine gitti.

Son dönemde yeni bir kitap hazırlığı içerisinde olan ve kişisel Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündem olan Marin’in önceki gün yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

Marin’in fotoğrafı gündem oldu.

Birkaç ay önce dünya liderleriyle yan yana oturarak çok önemli kararlar alan Marin’in paylaştığı fotoğraflar arasında bikiniyle denize girerken arkadan çekilmiş bir kare de yer alıyor. Marin’in bikinili pozu nerede verdiği bilinmezken, “Rastgele yakın zamandan çekilmiş seyahat fotoğrafları” başlığı kullanıldı.

Siyaseti bıraktıktan sonra Marin, sosyal medya paylaşımlarına ağırlık vermeye başladı.

Küresel Değişim Enstitüsü isimli sivil toplum kuruluşunda görev almaya başlayan siyasetçinin fotoğrafları 110 bin kişi tarafından beğenildi.

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