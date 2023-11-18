First Lady Macron: Donald Trump eşinin sözünden çıkmıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, yakın olduğu eski ABD First Lady'si Melania Trump'ın kocasını yönettiğini, Donald Trump'ın da onun sözünü dinlediğini anlattı.

Sozcu.com.tr

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Fransa’nın First Lady’si Brigitte Macron, eski ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın ilişkisiyle ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

Kendisinden 25 yaş genç olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 70 yaşındaki eşi Brigitte Macron, Paris Match dergisine konuştu. Birçok defa bir araya geldiği eski ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın evliliğine değinen Macron, Melania Trump’ın eşini yönettiğini söyledi.

Donald Trump’ın eşinin kurallarına uyduğunu kaydeden Macron, Melania Trump’ın evlilikte güçlü ve ipleri elinde tutan taraf olduğunu, bir defasında yemekte saatine vurup kalkmalarını söylediğinde Donald Trump’ın eşinin sözünü dinlediğini anlattı.

BEYAZ SARAY’I YÖNETEN FIRST LADY

Melania Trump’ın çok tatlı biri olduğunu ama aynı zamanda güçlü bir kişiliği bulunduğunu ifade eden First Lady, “Donald Trump’ı kontrol ediyor ve o da eşinin sözünden çıkmıyor” dedi.

Brigitte ve Emmanuel Macron, 2018’de iki defa Fransa’yı ziyaret eden Trump çiftini ağırlamış ve birlikte uzun zaman geçirmişlerdi.

Başkanlığı sırasında Trump’ın planlarını genelde Melania Trump’ın yaptığı, eski Başkan’ın da davranışlar konusunda eşinin kurallarına uyduğu belirtiliyordu. Eski First Lady’nin Beyaz Saray operasyonlarında da önemli rol oynadığı ortaya çıkmıştı.

Son dönemde başı yargıyla dertte olan Donald Trump’ın yanında fazla görülmeyen Melania Trump, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde eşine destek verdiğini açıklamıştı.

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