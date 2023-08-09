Fransa’da facia: Yangında mahsur kalan 11 kişi öldü

Fransa'nın Alsas bölgesinde engellilerin ve refakatçilerinin kaldığı yazlık konutta çıkan yangında 11 kişinin cesedine ulaşıldı.

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Fransa’da Haut-Rhin Valiliğinin açıklamasına göre, bölgedeki Colmar kentinde engellilerin kaldığı Wintzenheim yerleşkesindeki yazlık konutta sabah saatlerinde yangın çıktı.

Olay yerine kısa süre sonra gelen itfaiye ekipleri 17 kişiyi tahliye ederek alevleri kontrol altına aldı.

Vali Yardımcısı Nathalie Kielwasser, konutta mahsur kalan 11 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı. Alevlerden etkilenen bir kişi ise bölgedeki hastanenin acil servisine kaldırıldı.

MACRON’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wintzenheim’de yangının çıktığı yazlık konutta engelli bireyler ile refakatçilerinin kaldığını belirtti.

Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yangından etkilenenlere iyi dileklerini ileten Macron, konuttan birçok kişiyi tahliye eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan Başbakan Elisabeth Borne, yangın nedeniyle geldiği bölgede yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Yangında birçok kişiyi tahliye eden itfaiye ekiplerine teşekkürlerini sunan Borne, olaya ilişkin soruşturma açıldığını ve detayların araştırmalar sonucunda netleşeceğini kaydetti. (AA)

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