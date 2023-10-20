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Fransa’da ‘sahte bomba’ operasyonu

Fransa'da son günlerde artan sahte bomba ihbarlarına ilişkin 18 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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Fransa’da ‘sahte bomba’ operasyonu

Fransa’da son günlerde okul, müze, havalimanları gibi çok sayıda kamusal alan sahte bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

Fransız BFMTV kanalına konuk olan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sahte bomba ihbarlarıyla ilgili son 48 saate 18 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Darmanin, çoğunluğu reşit olmayan bu kişilerin hakim karşısına çıkarıldığını ifade ederek, diğer ihbarlarının faillerini aramaya devam ettiklerini kaydetti. (AA)

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