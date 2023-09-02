Gabon’da darbe sonrası sınırlar açıldı

Gabon'da darbe sonrası kara, hava ve deniz sınırları yeniden açıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gabon’da askeri yönetim kara, hava ve deniz sınırlarının yeniden açıldığını duyurdu.

Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI) Sözcüsü Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada; kara, hava ve deniz sınırlarının yeniden açıldığı bilgisini paylaştı. Manfoumbi hukukun üstünlüğü, komşu ülkeler ve tüm dünya ile iyi ilişkileri korumayı amaçlandıklarını vurgulayarak “Gabon sınırları darbeden üç gün sonra yeniden açılıyor.” ifadesini kullandı.

Gabon’un uluslararası taahhütleri yerine getirme konusunda kararlı olduğuna dikkati çeken Manfoumbi, Gabon’a giriş ve çıkış yapacak yolcuların seyahat belgelerini ibraz etmeleri durumunda yolculuk yapabileceklerini kaydetti.

Gabon’da 30 Ağustos’ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu. “Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)” isimli askeri yönetim, 26 Ağustos’ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema’nın getirildiği bildirilmişti. (AA)

İlginizi Çekebilir Gabon'da darbenin lideri yemin edecek