Gazze’de ateşkesi uzatma çabası… Mossad ve CIA’den Katar’a çıkarma

CIA ve Mossad'dan yetkililer, Hamas ve İsrail arasındaki insani ara ve esir takasının uzatılması için Katar'da yetkililerle bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

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Hamas ve İsrail’in anlaşmaya vardığı insani ara ve esir takası 2 gün daha uzatılırken arabulucu Katar, geçici ateşkesin daha da uzatılması için çabalara hız verdi.

Reuters’a konuşan kaynaklar, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin ülkeyi ziyaret eden ABD ve İsrail istihbarat yetkilileriyle görüştüğünü aktardı. İsrail dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea ve CIA Başkanı Bill Burns’ün Doha’da yaptığı görüşmelere, Mısır’dan yetkililerin de katıldığı bildirildi.

Gazze’de 15 bini aşkın kişinin öldüğü saldırıları durduran geçici ateşkes kapsamında İsrail ve Filistin arasında esir takası devam ediyor. Şu ana kadar 50 İsrailli kadın ve çocuk rehineye karşılık 150 Filistinli serbest kaldı.

İsrail, Hamas’ın günde en az 10 rehineyi serbest bırakması halinde ateşkese devam etmeyi öneriyor.

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