Gazze’de iletişimin kopmasına uluslararası tepkiler artıyor

İsrail elektriği kestiği ve yakıt girişine izin vermediği için karanlığa bürünen Gazze’de, gökyüzünü sık sık atılan bombaların ateşi aydınlatırken İsrail'e dünyadan tepkiler artarak devam ediyor.

İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırılar, bölgeyle tüm iletişimin kopması ve sivil kıyımını doruk noktasına taşıyacağından endişe edilen kara harekatıyla ilgili ilk sinyallerin gelmesi, dünyanın dört bir yanında tepkiye neden oldu. İsrail elektriği kestiği ve yakıt girişine izin vermediği için karanlığa bürünen Gazze'de, gökyüzünü sık sık atılan bombaların ateşi aydınlatırken İsrail’e tepkiler de artarak devam ediyor.

BM: Sefalet her dakika artıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Köklü bir değişiklik olmadığı takdirde Gazze halkı, eşi benzeri görülmemiş bir çığ gibi büyüyen insani acıyla karşı karşıya kalacaktır” ifadesini kullandı. Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in şiddetli saldırılarına maruz kalmaya devam eden Gazze için, “Sefalet her geçen dakika artıyor. Köklü bir değişiklik olmadığı takdirde Gazze halkı, eşi benzeri görülmemiş bir çığ gibi büyüyen insani acıyla karşı karşıya kalacaktır” dedi. Gazze’deki insani krize işaret eden Guterres, “Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılıyor” ifadesine yer verdi. Guterres, İsrail’in bombalaması yoğunlaştıkça Gazze’deki insani durumun daha da kötüleştiğini, ihtiyaçların gittikçe “daha kritik ve devasa hale geldiğini” vurgulayarak, “Gazze’deki insani sistem, 2 milyondan fazla sivil için hayal edilemeyecek sonuçlar doğuracak şekilde topyekün bir çöküşle karşı karşıya.” yorumunu yaptı.

İskoçya: Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, Gazze’nin halihazırda yoğun bombardıman altında olduğunu ve telekomünikasyonunun kesildiğini belirterek, “Dünyanın artık yeter demesi için (Gazze’de) daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?” diye sordu. Yusuf, yaptığı açıklamada, Gazze’nin yoğun bombardıman altında olduğunu, iletişimin kesildiğini ve neredeyse 3 haftadır bölgede mahsur kalan ailesine ulaşamadıklarını kaydetti. İskoçya Başbakanı, “Sadece geceyi sağ geçirmeleri için dua edebiliyoruz. Dünyanın artık yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?” ifadesini kullandı.

Son 24 saatte 14 UNRWA çalışanı hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında son 24 saatte 14 çalışanının daha öldürüldüğünü bildirdi. UNRWA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Son 24 saat içinde 14 UNRWA personeli daha öldürüldü ve 7 Ekim’den bu yana öldürülen toplam personel sayısı 53’e ulaştı.” ifadesine yer verildi. Yaklaşık 640 bin yerinden edilmiş Filistinlinin 150 UNRWA tesisinde barındığı aktarılan açıklamada, kötü koşulların, tesislerdeki insanların sağlık durumunu kötüleştirdiği vurgulandı.

Oxfam: Gazze’de iletişimin tamamen kesildi

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Gazze’de karadan ve havadan saldırıların yoğunlaştığını ve iletişimin tamamen kesildiğini belirterek, masum hayatların korunması için “derhal ateşkes” çağrısında bulundu. Oxfam’dan yapılan açıklamada, “Karadan ve havadan saldırıların yoğunlaştığı Gazze’de iletişim tamamen kesildi. Oxfam bu durumdan, özellikle de Gazze ile iletişimin tamamen kesilmesinden derin endişe duymaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Ürdün: Saldırılar büyük boyutlarda insani felakete yol açacak

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik “kara savaşı başlattığını” belirterek, savaşın “gelecek yıllar için büyük boyutlarda insani felakete yol açacağını” söyledi. Safedi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail Gazze’ye kara savaşı başlattı. Gazze Şeridi'ne yönelik kara savaşının sonucu, gelecek yıllar için büyük boyutlarda insani felaket olacaktır.” ifadelerini kullandı.

BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings: “Siviller korunmalı”

BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, “Yoğun bombardıman nedeniyle Gazze’nin dış dünya ile bağlantısı kesildi. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı.” değerlendirmesinde bulundu. Hastings, yaptığı açıklamada, Gazze’nin yoğun bombardıman nedeniyle dış dünya ile bağlantısının kesildiğini belirterek, “Hastane hizmetleri ve insani yardım operasyonları iletişim, enerji, yiyecek, su ve ilaçlar olmadan devam edemez. Sağlık çalışanları, gazeteciler ve BM personeli de dahil sivillerin güvenliği ciddi risk altında. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı” dedi.

Filistinliler İçin Tıbbi Yardım: “Katliamlar karanlıkta yapılacak”

Filistinliler İçin Tıbbi Yardım (MAP) adlı sivil toplum kuruluşu, bu akşam Gazze’deki ekibiyle tüm bağlantılarını kaybettiklerini bildirdi.

Bundan sonra olacaklar bizi dehşete düşürüyor

İngiltere merkezli MAP Başkanı Melanie Ward, yaptığı açıklamada, Gazze’deki ekibiyle tüm bağlantıyı kaybettiklerini belirterek, Gazze’de birkaç gün önce elektrik kesintileri etkisini göstermeye başladığında, meslektaşları Mahmud Şalabi’nin yaptığı, “Korkarım katliamlar olacak ve bu katliamlar tamamen karanlıkta yapılacak.” uyarısını hatırlattı. Ward, şunları söyledi: “Şu ana kadar öldürülenlerin üçte ikisi kadın ve çocuk. Gazze’nin dünyayla bağlantısının kesilmesiyle birlikte, bundan sonra olacaklar bizi dehşete düşürüyor. Dünya sessiz kalmamalı. Siyasi liderlerimiz Gazze’de işlenen vahşete yeşil ışık yakmaya devam etmemeli ve Filistinli sivilleri bu suçlardan koruma sorumluluklarını hatırlamalı. Şimdi bir ateşkese ve bu eşi benzeri görülmemiş dehşete derhal son verilmesine ihtiyacımız var.”

DSÖ: Bağlantımızı kaybettik

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, “Gazze’deki personelimiz, sağlık tesisleri, sağlık çalışanları ve sahadaki diğer insani yardım ortaklarımızla bağlantımızı kaybettik.” ifadesini kullanarak, bu kuşatmanın, çalışanların güvenliği ve savunmasız hastaların acil sağlık riskleri konusunda endişe verici olduğunu vurguladı.

UNICEF: Gazze’deki bir milyon çocuk için endişeliyiz

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russel, Gazze’deki meslektaşlarıyla irtibatı kaybettiklerini bildirerek, Gazze’deki bir milyon çocuğun “tarifsiz bir dehşet gecesi daha yaşayacak olmaları konusunda son derece endişeli olduğunu” söyledi.

Kızılhaç ve Kızılay: Acil tıbbi hizmetler devam etmeyebilir

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain ise “Elektrik kesintisi nedeniyle Gazze’deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi. Filistin Kızılayının acil tıbbi hizmetler sağlamaya devam edememesinden endişe duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), “Gazze’deki durumdan derin endişe duyuyoruz”

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), “Gazze’deki durumdan derin endişe duyuyoruz. Sahadaki bazı Filistinli meslektaşlarımızla irtibatımızı kaybettik. Özellikle Şifa Hastanesi ve diğer sağlık tesislerine sığınan hastalar, sağlık personeli ve binlerce aile için endişeliyiz.” açıklamasında bulundu.

“Kör terörizm” suçlaması

Mısır’daki El-Ezher Kurumu, İsrail’i Gazze’ye “kör terörizm” uygulamakla suçladı. Mısır’daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmet et-Tayyib, İsrail’in Gazze’ye yönelik “yoğun saldırılarını” kınayarak, bu ülkeyi “kör terörizm” uygulamakla suçladı. El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmet et-Tayyib, “zalim siyonist işgal güçlerinin” Gazze’ye yönelik yoğun bombardımanını, elektrik ve internetin kesilmesini kınayarak, bu saldırıların acilen durması gerektiğini vurguladı. İsrail’i “kör terörizm (hedef ayrımının gözetilmediği saldırılarla maksimum zayiatın hedeflenmesi) uygulamakla” suçlayan Tayyib, İsrail’in bu yaptıklarının, tüm insan hakları sözleşmeleri ve uluslararası normların apaçık ihlali olduğunu kaydetti.

Acil ateşkese destek çağrısı

İngiltere merkezli yardım kuruluşları, hükümeti acil ateşkesi desteklemeye çağırdı. İngiltere merkezli çok sayıda insan hakları ve yardım kuruluşu, hükümetten “derhal Gazze’de acil ateşkes çağrılarını desteklemesi” talebinde bulundu.

10 yardım kuruluşundan ortak açıklama

“Filistinliler İçin Tıbbi Yardım (MAP)” ve “Islamic Relief UK (İslami Yardım İngiltere)”nin de aralarında bulunduğu 10 yardım ve insan hakları kuruluşunca yapılan ortak yazılı açıklamada, Gazze’deki insani durumun giderek kötüleştiğine işaret edildi. Açıklamada, Gazze’de insani yardımlara engelsiz erişim ve İsrail’in kuşatmasının kaldırılması konusunda acil ateşkesin gerekliliğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi: “Bu nedenle hükümetten acilen ateşkes çağrısında bulunmasını, insani yardımlara engelsiz erişim sağlamasını ve Gazze üzerindeki kuşatmayı kaldırmasını talep ediyoruz. Bu eylemler, tek başına İngiltere’nin Filistin halkına karşı asgari yükümlülüklerinin, gerçek barış ve adaletin gereklerinin çok altında olsa da yine de oldukça önemli ve acil ilk adımdır.”

İran destekli grupların “elleri tetikte”

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının devam etmesi halinde bölgede her ihtimalin mümkün olacağını söyledi. ABD’nin Ulusal Halk Radyosu’na (NPR) konuşan Abdullahiyan, “Bu çatışmanın yayılmasını gerçekten istemiyoruz. Aslında herkese İsrail’in işlediği savaş suçlarının bir an önce durdurulması yönünde harekete geçmelerini tavsiye ediyoruz” dedi. Abdullahiyan, “bölgenin barut fıçısı haline geldiğini ve bu duruma tahammül edilmesinin zor olduğunu” belirtti. İranlı Bakan, bölgedeki İran destekli silahlı grupların İsrail ve ABD’ye ait bazı hedeflere saldırıları hakkında ise “Planlardan anladığım kadarıyla elleri tetikte. Tanık olduğunuzdan çok daha güçlü ve derin. Bu durum devam ederse, Gazze ve Batı Şeria’da hala kadın, çocuk ve siviller öldürülürse bölgede her ihtimalin mümkün olacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.