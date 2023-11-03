Gazze’de ‘insani ara’ çağrısı yapan ABD’den İsrail’e kritik ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana ikinci kez İsrail’e gitti.

Sozcu.com.tr

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze’deki çatışmalara insani ara verilmesi

konusunda İsrail’e baskı yapmak için bugün Tel Aviv’e gitti.

İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasından bu yana ikinci kez İsrail'e giden Blinken, ziyaret öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yıkılmış bir binanın enkazından çıkarılan Filistinli bir çocuk gördüğümde, bu beni İsrail’den ya da başka bir yerden bir çocuk görmek kadar derinden etkiliyor. Dolayısıyla bu, bir şeyler yapma yükümlülüğümüz olan bir konu” dedi.

Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya gelen Blinken’ın, İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmelerde Gazze'ye insani yardımın sağlanması için çatışmalara ara verilmesi çağrısında bulunması bekleniyor.

ABD’li bakanın bugün ayrıca İsrail savaş kabinesi üyeleriyle de bir araya geleceği kaydedildi.

Öte yandan Beyaz Saray’ın yaptığı açıklamada, çatışmalara ara verilmesi hâlinde bu aranın geçici ve bölgesel olması gerektiği ve aranın İsrail’in kendini savunması için bir engel oluşturmayacağı belirtildi.

İsrail ordusu bugün “Gazze'nin merkezini kuşattığını” açıklamıştı.

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