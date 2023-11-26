Gazze’de son durum… Esir takası bugün de yapıldı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani aranın üçüncü gününde, Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemeleri girmeye devam ederken esirlerin karşılıklı serbest bırakılması için hazırlık yapıldı. Hamas, varılan esir takası mutabakatı kapsamında 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esiri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Batı Şeria’daki işler direktörü Adam Boulokos, işgal altındaki Batı Şeria’da, İsrail güçlerinin kontrol etmediği yer kalmadığını ve işgalin, insanların günlük hareketlerini kısıtladığını belirtti.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir grup İsrailli esiri Gazze’den ülkelerine götürmek üzere Kızılhaça teslim ettiklerini duyurdu.

İsrailli yetkililerin, Hamas’ın bu akşam teslim edilmesi planlanan esirleri gece yarısına kadar serbest bırakmaması halinde Gazze’ye yönelik kara saldırılarına yeniden başlayacağı iddia edildi.

Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta basın toplantısı düzenleyerek, “İsrail şu ana kadar güvenliğin sağlanması, Gazze’nin kuzeyine giriş yapacak yardım tırlarının sayısı, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin isimleri ve koşullarıyla ilgili maddelere uymadı. Bu durum, mutabakatı tehlikeye soktu ve biz de sorumluluklarını yerine getirmeleri için ara bulucuları İsrail’in ihlalleri konusunda bilgilendirdik.” dedi.

HAMAS ESİRLERİ BIRAKTI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Kızılhaç’tan alınan bilgiye göre, 14 İsrailli rehine ve 3 yabancı rehinenin Kızılhaç’a nakledildiği belirtildi.” ifadesine yer verildi.

Serbest bırakılan yabancı esirlerin uyrukları ve söz konusu 17 esirin Mısır’a götürülmek üzere Refah Sınır Kapısı’na ulaşıp ulaşmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da 13 İsrailli, 3 Taylandlı ve 1 Rus esirin Kızılhaç’a teslim edildiği kaydedildi.

MISIR: GAZZE’DEN TAHLİYELER SÜRÜYOR

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, kurumun internet sitesinde yayımlanan açıklamasında esir takasının yanı sıra Gazze’ye gönderilen yardım tırları ile Mısır’a getirilen yaralılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına verilen insani aranın üçüncü gününün “sorunsuz bir şekilde” geçtiğini belirten Raşvan, “Taraflar (Hamas-İsrail) arasında bugün yapılması planlanan takas kapsamında serbest bırakılacak 13 İsrailli ve İsrail hapishanelerinde tutulan 39 Filistinliyi kapsayan isim listesini teslim aldık.” ifadelerini kullandı.

Mısır’ın insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasına yönelik çabalarını sürdürdüğünü kaydeden Raşvan, “2’si yakıt ve 2’si doğal gaz tankeri olmak üzere bugün toplamda 120 tırın Gazze'ye giriş yaptığını, Birleşmiş Milletler (BM) ve Filistin Kızılayı ile koordinasyon için Gazze'nin kuzeyine gideceği” bilgisini paylaştı.

Raşvan, Gazze’ye gönderilen toplam insani yardıma ilişkin, “25 Kasım'a kadar 2 bin 675 ton tıbbi malzeme, 9 bin 621 ton gıda, 7 bin 47 ton su, 82 çadır ve bin 992 diğer insani yardım malzemesinin Gazze Şeridi'ne giriş yaptığı” bilgisini verdi.

Ayrıca, 25 Kasım'a kadar Gazze Şeridi'ne 788 ton yakıt gönderildiğini belirten Raşvan, şu anda kadar Gazze'ye giriş yapan insani yardım yüklü toplam tır sayısının 2 bin 56'ye ulaştığını bildirdi.

Raşvan, şu ana kadar tedavi edilmek üzere 353 yaralı Filistinli ile 292 refakatçinin Mısır’a geçtiğini, 8 bin 514 yabancı uyruklu ile 1256 Mısır vatandaşının da Gazze’den tahliye edildiğini aktardı.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Cenin’in çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Haberde, İsrail askerlerinin kentteki Şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesi (Cenin Devlet Hastanesi), İbni Sina Hastanesi, Filistin Kızılay Merkezi ile Cenin Mülteci Kampı’nı kuşatma altına aldığı aktarıldı.

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, Gazze’nin kuzeyinde kalan 3 hastanenin de sağlık sisteminin çökme riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cenin’e baskın düzenleyen İsrail güçlerinin 2 sivili öldürdüğü, 7 sivili yaraladığı belirtildi.

Açıklamada yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

GAZZE’YE 187 TIR İNSANİ YARDIM ULAŞTI

Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde görevli doktor Mutez Harara, İsrail güçlerinin, hastaneye düzenlediği baskın sırasında sağlık personeline saldırdığını, Filistinlilere ait cesetlerin bir kısmını kaçırdığını belirtti.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris, Gazze’de alıkonulan ve “mevcut durumları hakkında bilgi verilmeyen” Filistinlilerin akıbetinden İsrail’in sorumlu olduğunu belirtti.

Hamas, 13 İsrailli esir ile 7 yabancı uyrukluyu İsrail’e götürülmek üzere Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiklerini bildirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen 4 günlük insani aranın ikinci gününde, abluka altındaki Gazze’ye 187 tır ile insani yardım ulaştığı bildirildi.

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında cuma gecesi serbest bırakılan İsrailli esirlerin “tatsız bir durum yaşamadıklarını ve insanca muamele gördüklerini” söyledikleri belirtildi.

NETANYAHU, GAZZE’DE

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan görüntülü paylaşımda, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Gazze’nin kuzeyinde İsrail askerleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Burada İsrail askerlerine de hitap eden Netanyahu, “Sonuna kadar devam edeceğiz, ‘zafere’ kadar. Bizi kimse durduramayacak.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, bu açıklamasıyla Gazze’de çatışmalara verilen “insani aranın” ardından bölgeye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını yineledi.

İSRAİLLİLERDEN GÖSTERİ

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki, Kızıldeniz’e kıyısı bulunan Eilat kentine atılan iki füzeyi imha etmesi sonucu bölgede patlama sesleri duyuldu.

İsrailliler, Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılması talebiyle Tel Aviv’de gösteri düzenledi.

İsrail ordusu, Hamas’la varılan esir takası mutabakatına bağlı olduklarını söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında, İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı.

FİLİSTİNLİLER GÖZALTINA ALINDI

İsrail’in Batı Şeria’da bir eve insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze’den bugün serbest bırakılması beklenen üçüncü grup İsrailli esirlerin isimlerini aldıklarını bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze’nin güneyine göçe zorladığı 1 milyon 750 bin sivilin, insani ara süresince evlerinin bulunduğu kuzey tarafına geçişine yasak getirdi.

İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail askerleri, çatışmalara verilen insani araya rağmen abluka altındaki Gazze’nin kuzeyindeki Kudüs ile Endonezya hastanesi çevresinde bulunan Filistinlileri hedef alarak 7 kişiyi yaraladı.

GAZZE’YE 40 BİN BOMBA ATILDI

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “İşgal güçleri, Gazze Şeridi’ne 40 bin ton bomba attı; işgalcinin suçları kameraların uzağında gerçekleşti.” ifadesini kullandı.

İsrail güçlerinin son dönemde attığı bombaların daha önce kullanılmamış bombalar olduğunu belirten Maruf, saldırılarda hayatını kaybeden yüzlerce kişinin öldükleri yere defnedildiğini aktardı.

“Gazze Şeridi’nde yaşanan yıkım, işgal güçlerinin Gazze’yi yaşanmaz bir hale getirme isteğini yansıtıyor.” ifadesine yer veren Maruf, “insani ara” süresinde altyapı ve evlerde büyük yıkıma yol açan büyük katliamın boyutunun ortaya çıktığını kaydetti.

Maruf, Gazze Şeridi sakinlerinin üçte birinin temel malzemeleri temin edemediğini, uluslararası kurumların olmadığını ve büyük bir sahra hastanesine ihtiyaçları olduğunu aktardı.

Filistinli yetkili, Şifa Hastanesinin de kullanılamaz durumda olduğunu hatırlattı.

GAZZE’DE SON DURUM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze’deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları 7 Ekim de 239 İsrailliyi esir aldı. Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında 26 İsrailli kadın ve çocuk, 78 Filistinli kadın ve çocuk esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150’den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze’de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00’de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas’ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. (AA)

İlginizi Çekebilir BM'den Gazze'ye yardım açıklaması