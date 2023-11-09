Gazzeli çocuklar dünyaya seslendi: Yaşamak istiyoruz

İsrail savaş uçakları Gazze'de binlerce sivilin sığındığı hastanelerin çevrelerini vurmaya devam ederken Şifa Hastanesi'nde Filistinli çocuklar dünyaya seslenerek "Yaşamak istiyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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İsrail, can kaybının 11 bine yaklaştığı Gazze’ye bomba yağdırmaya devam ediyor.

İsrail savaş uçakları, gece boyunca Gazze Şeridi’nde Şifa Hastanesi ve Nasr Çocuk Hastanesi çevrelerini ve bazı bölgeleri bombalamayı sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA’nın haberlerine göre, binlerce hasta ve sığınmacının bulunduğu Şifa Hastanesi, İsrail uçaklarından aralıklarla atılan füzelerin hedefi oldu. Aydınlatma fişeklerinin eş zamanlı kullanıldığı saldırılar sonucu hastane çevresine şarapnel parçaları zarar verdi.

‘İŞGALCİLER BİZİ AÇ BIRAKIYOR’

Günlerdir diken üstünde olan Şifa Hastanesi’nde Filistinli çocuklar dün düzenledikleri basın toplantısıyla dünyaya seslendi. Tüm Filistinli çocuklar adına konuştuğunu söyleyen küçük bir çocuk, Arapça ve İngilizce metni okuyarak “7 Ekim’den beri dünyanın gözü önünde soykırıma, katliama, yer değiştirmeye ve başımıza düşen bombalara maruz kalıyoruz” dedi.

“Şifa Hastanesi’ne güvenli bir yer olduğunu düşünerek geldik ama sürekli bombalanıyoruz” diyen çocuk şu ifadeleri kullandı: “Dünyaya yalan söylüyorlar. Direniş savaşçılarını hedef aldıklarını belirtiyorlar ama biz çocuklar ölümden birçok defa kaçtık. İşgalciler bizi aç bırakıyor. Günlerdir su ve yemek yok. Ekmek bile yok. Kirli su içiyoruz.”

Küçük çocuk konuşmasının sonunda dünyadan yardım isteyerek “Çocuklar olarak sizden bizi korumanızı istiyoruz. Ölümleri durdurun. Yaşamak istiyoruz. Barış istiyoruz” diye konuştu.

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