Güney Amerika’da gerilim… Brezilya asker gönderdi

Brezilya, Venezuela ile Guyana arasında çıkan çatışma nedeniyle kuzey sınırındaki askeri varlığını artırdı.

Sozcu.com.tr

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Brezilya Savunma Bakanlığı, komşu ülkeler Venezuela ile Guyana arasındaki toprak anlaşmazlığını yakından takip eden ülkenin kuzey sınırındaki “savunma faaliyetlerini yoğunlaştırdığını” açıkladı.

Açıklamada “Savunma Bakanlığı durumu takip ediyor. Ülkenin kuzey sınırı boyunca savunma faaliyetleri yoğunlaştırıldı ve askeri varlık artırıldı” denildi.

Brezilya, Venezuela ve Guyana arasında petrol zengini “Esequiba” bölgesine yönelik gerilimin yükselmesiyle daha fazla askeri kaynağını kuzeye taşıdı. Esequiba, Guyana topraklarının üçte ikisine tekabül ediyor.

Esequiba’ya ilişkin iki ülke arasındaki anlaşmazlık uzun süredir devam etse de Venezuela, Guyana’nın deniz sınırı yakınında petrol ve doğalgaz keşfetmesinin ardından son yıllarda Esequiba’da yeniden hak iddia etmeye başlamıştı.

Venezuela 3 Aralık’ta Esequiba üzerindeki haklara ilişkin bir referandum düzenlemeye hazırlanırken, Guyana’ın referandumun iptali için başvurduğu Uluslararası Adalet Divanı’nın yarın karar alması bekleniyor.

Ancak Venezuela hükümeti ne olursa olsun referandumu gerçekleştireceğini ifade etmişti.

Venezuela, Guyana’nın Eylül ayında açtığı bir petrol ihalesine karşı çıkmış, denizaşırı bölgelerin tartışmaya açık olduğunu ve bu ihaleyi alacak şirketlerin bölgede keşif hakkına sahip olmayacaklarını söylemişti. (Reuters)