Hakan Fidan: İsrail çok büyük bir intikam peşinde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "bu kriz bir önceki krizden farklı. Çünkü İsrail çok büyük bir intikam peşinde. 7 Ekim’de verdiği kayıplar, şu anda kadar verdiği en büyük kayıplar. Bu kaybın telafisini barışta değil, intikamda gördüğü için büyük bir misilleme peşinde şu anda" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin-İsrail gündemine dair TRT Haber’e açıklamalarda bulundu.

“İSRAİL BÜYÜK BİR MİSİLLEME PEŞİNDE”

Bakan Fidan, şunları söyledi:

* “Şimdi bu kriz bir önceki krizden farklı. Çünkü İsrail çok büyük bir intikam peşinde. 7 Ekim'de verdiği kayıplar, şu ana kadar verdiği en büyük kayıplar. Bu kaybın telafisini barışta değil, intikamda gördüğü için büyük bir misilleme peşinde şu anda.

* Bizim ülke olarak ortaya koyduğumuz tavır bunun hiçbir şekilde, hiçbir hafifletici sebebe gitmeden bir kriz olarak tanımlanması, bir insanlık suçu olarak nitelendirilmesi. Buna yönelik tavrın alınması ve buna öncelik etmek.

* Bugün itibariyle Gazze'de elektrik yok, su yok, topyekün kuşatma var. İsrail şu anda geliştirdiği savaş stratejisiyle özellikle kuzeyden başlayıp, güneye kadar belirli alanları boşaltılması gereken alanlar olarak tasvip etmiş durumda. Buna göre de çok yaygın bombalamaya gitmiş durumda.

* Şu anda özellikle sivil nüfusun kuzeyde yaşadığı yerlerin büyük bir bölümü bombalanmış durumda. 1 milyondan fazla insan güneye gitmiş durumda. Şimdi insanlar güneyde kalmakla Mısır'a gitmek arasında bir tercihe de zorlanıyor. Bu da olayın başka bir kriz boyutu.

“ABD ORTAK OLMUŞ DURUMDA”

* İsrail'in Gazze'deki askeri hedeflerine ulaşması için ortaya koyduğu çabaya Amerikalılar da şu an ortak olmuş durumda. Hem Amerikan başkanının hem milli güvenlik yetkililerinin hem de askeri makamların yaptığı açıklamalara baktığımızda görüyoruz ki; Amerika özellikle Gazze'ye, Hamas'a yönelik operasyonlarda İsrail ile beraber hareket etmek konusunda, onu destekleme konusunda tam bir fikir birliği içerisinde.

“REHİNELER İÇİN TALEP VAR”

* Türkiye'nin iki kulvarda da gerçek ve sahici rol oynamasını isteyen taraflar var. Bunlar özellikle samimi bir şekilde bize gelip kendi rehinelerin kurtarılmasını isteyen taraflar, ülkeler var. Bu şu anda üzerinde çalıştığımız konulardan biri. Biz bunu Hamas ile görüştüğümüz zaman burada şu anda savaş şartlarından dolayı kendileri de bu grupları bir araya getiremedi. Bu gruplarla ilgili inisiyatifin kullanılabilmesi için sessiz bir zamana ve sürece ihtiyaç olduğunu birkaç günlük süreyle ifade ediyorlar. İsrail askeri nedenlerden dolayı şu anda bu ateşkes sürecini pek vermek istemiyor. Şu anda bunun müzakereleri var.”

İlginizi Çekebilir İsrail'in saldırılarında 9 cami tamamen yıkıldı

İlginizi Çekebilir İsrail’den hastaneye tehdit: Boşaltın