Hamas, iki AB ülkesini ‘takdir’ etti

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği yıkım ve sivil katliam hakkında görüşlerini dile getiren Belçika ve İspanya hükümetlerini ‘takdir’ ettiğine dair bir açıklama yaptı.

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Hamas, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Belçika Başbakanı Alexander De Croo’nun İsrail, Filistin ve Mısır ziyaretleri sırasında yaptıkları açıklamaları değerlendirdi.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “Gazze’nin yok edilmesi ve sivillerin öldürülmesini reddettiğini teyit eden Belçika Başbakanı ile işgalci devletin Gazze Şeridi’nde sivillere karşı gerçekleştirdiği gelişigüzel cinayetleri kınayan İspanya Başbakanı’nın net ve cesur tutumlarını takdir ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

“BARSELONA BELEDİYESİ’NİN CESERATİNİ TAKDİR EDİYORUZ”

Hamas ayrıca Barselona Belediyesi’nin, İsrail ile ilişkileri kesme kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, “Gazze Şeridi’nde Filistin halkına yönelik saldırı ve soykırım savaşını reddederek işgalci oluşumla ilişkisini kesme kararı alan Barselona Belediyesi’nin cesur duruşunu takdir ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Hamas, dünyadaki tüm şehir ve belediye meclislerine “Barselona Belediyesi’nin Nazi-Siyonist işgalinin çocuklara ve savunmasız sivillere yönelik katliamlarını reddeden bu tutumunu izlemeleri” çağrısında bulundu.

AÇIKLAMALARI İSRAİL’İ KIZDIRDI

İspanya Başbakanı Sanchez ile Belçika Başbakanı De Croo’nun, dün, Refah Sınır Kapısı’nda düzenledikleri ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalar İsrail tarafında tepkiye neden olmuştu.

Belçika Başbakanı De Croo, İsrail’in uluslararası insancıl hukuka uygun davranması gerektiğini belirterek, “Sivillerin öldürülmesinin artık durması gerekiyor. Çok fazla insan öldü. Gazze’nin yok edilmesi kabul edilemez. Bir toplumun yok edilmesini kabul edemeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

İspanya Başbakanı Sanchez de “Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği’nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız. Ancak AB Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır” demişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İspanya ve Belçikalı liderlerin açıklamalarına tepki göstermiş, her iki ülkenin İsrail’deki büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınama mesajı iletilmişti.

Ayrıca İspanya’nın Barselona Belediyesi, Gazze Şeridi’nde kalıcı bir ateşkese ulaşılana ve BM kararları ile Filistin halkının temel hakları garanti altına alınana kadar İsrail ile kurumsal ilişkilerini askıya aldığını duyurmuştu. (AA)

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