Hamas liderinin oğlu emlak zengini çıktı: Türk pasaportuyla lüks hayat yaşadığı iddia edildi

Bir dönem Filistin'in başbakanlığını da yapan ve şu an Hamas'ın lideri olan İsmail Haniye'nin oğullarından birinin Türkiye'de lüks bir hayat yaşadığı iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü ilan edilen Hamas’ın lideri ve bir dönem Filistin’in başbakanı olarak görev yapan İsmail Haniye’nin oğullarından biri ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı…

İddianın kaynağı ise Arap medyası… Arap medyasında yer alan habere göre Haniye’nin oğullarından biri olan Maaz Haniye’nin Gazze’de “Emlak Kralı” olarak tanındığı belirtilirken Haniye’nin şimdilerde Türkiye’de yaşadığı öne sürüldü.

“BABASI SAYESİNDE TÜRK PASAPORTU ALDI” İDDİASI

Haniye’nin Türkiye’de lüks içinde yaşadığı öne sürülürken Arap medyasındaki haberde “Haniye zengin yaşam tarzını sürdürebilmek için Türk pasaportu da aldı” iddiasını ortaya attı. Haniye’nin Türk pasaportu sayesinde rahatça gezebildiği de belirtilirken İsrail haber ajansı TPS’ye konuşan bir kaynak, “Hamas, Gazze’den sağlık yardımı ya da ticari ihtiyaçlar için çıkanları yakından takip ediyor ve çok büyük meblağlarda paralar alıyor. Fakat diğer tarafta Maaz babasının statüsü sebebiyle ücretsiz olarak Türk pasaportu alıyor” yorumunu yaptı.

Maaz Haniye’nin Gazze’de çok sayıda dairesi, villası ve binası olduğu iddia edilirken Haniye’nin oğlunun alkol alıp alemler yaptığı da haberde öne sürüldü. İsrail medyasında da yer alan haberde Maaz’ın Haniye’nin 13 çocuğundan biri olduğu belirtildi.

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