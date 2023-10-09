Hamas saldırısı sonrası İsrail bu soruyu tartışıyor: İstihbarat nasıl çöktü?

Gazze'den başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının İsrail'de yarattığı şok, istihbarat zafiyeti tartışmalarına neden oldu.

Sozcu.com.tr

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İsrailli uzman ve analistler, Gazze’yi kontrol eden Hamas’ın 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı “Aksa Tufanı” adlı saldırıyı, “İsrail istihbaratının çöküşü” şeklinde yorumladı ve yaşanan bu şokun uzun süre devam edecek etkileri olacağını belirtti.

Hamas, 7 Ekim’de başlattığı saldırıyla İsrail’e binlerce roket attı, karadan da Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim yerlerine sızarak çok sayıda İsrailliyi rehin aldı. Hamas’ın, Gazze’de ekonomik duruma eğildiği ve İsrail ile savaşa girme niyeti taşımadığı yönündeki kanaatin hakim olduğu bir dönemde gerçekleşen bu saldırı, İsrailli siyasiler ve emniyet teşkilatında şok etkisi yarattı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Hamas’ın İsrail’e karşı ani ve ölümcül bir saldırı başlattığı” yönündeki açıklamaları da “nadir bir itiraf” olarak nitelendi.

İSRAİL HÜKÜMETİNE TEPKİ BÜYÜYOR

İsrail Maariv gazetesi, 7 Ekim’de yayımladığı haberde, Hamas’ın İsrail’e sürpriz bir saldırı düzenlediğini ve bunun büyük bir istihbarat zaafı olduğunu yazdı. Yediot Ahronot gazetesi ise Hamas’ın saldırısının, hükümetin başarısızlığı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli askeri analist Avi Benayahu, Maariv gazetesindeki makalesinde, İsrail’in hiç bilmediği özelliklere sahip, çok sayıda ölü, yaralı ve kaçırılanların olduğu sürpriz bir savaşın içinde olduğunu ifade etti. “İsrail tarihinde daha önce böyle bir şey yaşanmadı” ifadelerini kullanan Benayahu, sinirleri yıpratacak uzun ve zor bir dönemin kendilerini beklediğini kaydetti.

Yaşananları “büyük bir başarısızlık” olarak nitelendiren David Horovitz ise The Times of Israel’deki yazısında, “Yom Kippur Savaşı’nın üzerinden 50 yıl geçtikten sonra bugün İsrail, Arap orduları değil de Hamas tarafından sürpriz bir saldırıya uğradı. İsrail’deki siyasetçiler acil toplantıya giderken basında da ‘İsrail’in iç meselelerle meşgulken bir kez daha gafil avlandığı” yönünde eleştiriler yer almaya başladı” ifadelerini kullandı.

‘İSRAİL İÇİN BÜYÜK UTANÇ’

İsrailli uzmanlar, Hamas’ın, yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen sızma operasyonunu hiç kimseye duyurmadan gerçekleştirmiş olmasını da sorguladı. Haaretz gazetesi analistlerinden Amos Harel, yaşanan saldırının siyasi şoklara neden olacak büyük bir başarısızlık olduğunu kaydetti ve şöyle devam etti:

“Tek sorun, istihbarat zafiyeti değildi. Görünüşe göre tüm sistem çöktü. İsrail, Mısır ordusu ya da Hizbullah ile savaştığında böyle bir şey olmadı. Bu sefer, daha küçük bir grup (Hamas), İsrail’e 1973 darbesinden daha acı verici bir darbe vurdu.”İsrailli eski bakanlardan Meir Sheetrit ise Maariv gazetesindeki yazısında, “Bu hem siyasi ve operasyonel açıdan hem de istihbarat açısından bir başarısızlık. Düşmanın buldozerle çitleri aşıp Toyota marka araçlarla içeri girmesini ve onları durduracak kimsenin olmamasını nasıl açıklayabiliriz? İsrail ordusu nerede? En modern silahlar ve insansız hava araçları, helikopterler, tanklar, askerler nerede? Bu utancın silinmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı. (AA)

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