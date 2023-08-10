Turizm cenneti cehennemi yaşadı: En az 36 ölü

Orman yangınlarının etkili olduğu Havainin Maui Adası yerel yetkilileri, resmi web sitesinden yaptıkları açıklamada Yangınla mücadele çalışmaları devam ederken, aktif Lahaina yangını nedeniyle bugün toplam 36 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi denildi.

Sozcu.com.tr

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Hawaii’de başlayan ve kuvvetli fırtınalar sebebiyle söndürülemeyen yangınlarda ölü sayısı giderek artıyor…

Yetkililer, “kıyamet günü” gibi yorumlarının yapıldığı yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 36’ya çıktığını duyurdu. İlk belirlemelere göre 6 olan ölü sayısının artması yetkilileri de harekete geçirdi.

Beyaz Saray, bütün Federal varlıklarımızı yardım için kullanma talimatı verdi. Bölgedeki havalimanı çalışmaya devam ederken binlerce insanın da tahliye edildiği aktarıldı.

Hawaii’nin Maui Adası’ndaki Lahaina isimli tatil beldesinde başlayan yangın kısa bir sürede yayılmıştı. Birçok mahalle yangınlarla kül olurken birçok insanın da duman ve alevlerden kaçmak için denize gitmek zorunda kaldığı açıklandı.

“BOMBA ATILMIŞ GİBİ”

Yaşadığı evi terk etmek zorunda kalan Mason Jarvi isimli vatandaş, “Hayatımda gördüğüm en korkunç felaket. Bütün Lahaina yanıp kül oldu. Bir kıyamet gibi” açıklamasını yaptı. Bölgede çok sayıda büyük otelin olduğu da belirtilirken yerel medyaya konuşan helikopter pilotu Richard Olsten, “Bölgeye bomba atılmış gibiydi. Bir savaş alanı gibiydi” dedi.

Bölgedeki 271 binanın ve yapının hasar gördüğü belirtildi. Salı gecesi başlayan orman yangınlarında binlerce hektarlık alanın yandığı açıklandı. 11 binden fazla insanın tahliye edildiği belirtilirken bazı bölgelerdeki yolların kapalı olduğu açıklandı.

Bölgede yaşayanların evlerini, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kaybettiği belirtilirken en az 20 kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Bölgede yangınlarla birlikte başlayan Dora Kasırgası’nın da alevleri artırdığı belirtildi.

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