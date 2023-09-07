Hindistan’ın ismi değişiyor mu? BM’den açıklama geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Hindistan'ın G20 Zirvesi yemek davetiyesinde ülke adının "India" yerine "Bharat" olarak kullanılmasına ilişkin tartışmalara dair bir açıklama yaptı.

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Birleşmiş Milletler (BM), Hindistan’ın ülke ismini “Bharat” olarak değiştirme talebini değerlendirmeye hazırlanıyor.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Hindistan’ın G20 Zirvesi yemek davetiyesinde ülke ismini “India” yerine “Bharat” olarak kullanması üzerine ortaya çıkan tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

“TALEP GELİRSE DEĞERLENDİRİRİZ”

Haq, Yeni Delhi yönetiminden resmi bir talep gelmesi halinde bunun değerlendirileceğini söyledi.

TÜRKİYE ÖRNEĞİ VERİLDİ

Haq, Türkiye’nin ismiyle ilgili meselede Türk hükümetinin resmi talebine istinaden hareket edildiğini belirterek, “Bu tür talepler geldiğinde bunları değerlendiriyoruz.” ifadesini kullandı.

“BHARAT” İFADESİ TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 9-10 Eylül’de düzenlenecek G20 Zirvesi yemek davetiyesinde, Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu’nun “The President of India” (Hindistan Cumhurbaşkanı) yerine “The President of Bharat” (Bharat Cumhurbaşkanı) olarak yazılması muhalefetin tepkisine yol açmıştı.

Endonezya’nın, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi için Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye gönderdiği davetiyede de “The Prime Minister of India” (Hindistan Başbakanı) yerine “The Prime Minister of Bharat” (Bharat Başbakanı) ifadesini kullandığı görülmüştü.

Ülkenin ismi anayasada “India” ve “Bharat” olarak geçiyor. Ülkeden bahsederken kullanılan bir diğer ifade ise Urduca’da “Hinduların ülkesi” anlamına gelen “Hindustan”. Hindistan için dünya genelinde en yaygın kullanılan isim “India”.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP), “India”nın, sömürge geçmişinden kalma bir isim olduğunu savunuyor. (AA)

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