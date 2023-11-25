Hollanda’da hükümet senaryoları… Dilan Yeşilgöz’den Wilders’le ittifaka ret

Sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan mesajlar paylaşan ve Hollanda’da düzenlenen seçimlerden sürpriz bir zaferle ayrılan aşırı sağcı Geert Wilders'in hükümet kurma çabalarına, Türkiye kökenli siyasetçi Dilan Yeşilgöz-Zegerius'tan olumsuz yanıt geldi.

Sozcu.com.tr

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Hollanda'da 22 Kasım’da düzenlenen erken genel seçimleri ilk sırada tamamlayan aşırı sağcı Geert Wilders’in hükümet kurma umudu, Türkiye kökenli Dilan Yeşilgöz-Zegerius’un itirazına takıldı.

Türkiye’deki seçimlerden sonra hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem de Erdoğan’a destek verenleri eleştirerek “Hollanda'da İslamofaşist Erdoğan'a oy veren tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye'ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!” mesajını paylaşan Wilders’ın sandıktan birinci çıkması büyük sürpriz olmuştu.

Seçime ittifak ile giren İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Sol (Groen Links), Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi’nin (PVV) arkasında yer alırken Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) bir önceki seçime göre 10 sandalye kaybedip üçüncü olmuştu.

‘SEÇMENİN MESAJINI ALDIK’

Seçimlerden büyük kan kaybıyla çıkan VVD’nin lideri Yeşilgöz-Zegerius, seçmenin verdiği mesajı aldıklarını söyledi.

Türkiye kökenli siyasetçi, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Seçmenler, kaybedilen 10 sandalye ile VVD’ye net bir mesaj verdi. Ortak yönetim açık bir seçenek değil. Ancak sorumluluktan kaçmıyoruz. İyi tedbirler alan merkez sağ bir kabineyi kolaylaştırıcı ve yapıcı bir şekilde destekleyeceğiz. VVD’nin bunu yapabileceği yer de artık Meclis’tir” ifadelerini kullandı.

Daha önce Wilders ile koalisyona yeşil ışık yakan Yeşilgöz-Zegerius’un, bu mesajla Wilders’la hükümete kapıları kapattığı sinyalini verdiği belirtiliyor.

Hükümet kurmak için sağcı partilerin desteğine ihtiyaç duyan Wilders de Yeşilgöz’ün sözlerini “büyük hayal kırıklığı” olarak niteledi.

Hollanda’da koalisyon görüşmelerinin aylar sürmesi bekleniyor. Analistlere göre Wilders’in, hükümetteki potansiyel ortaklarını ikna etmek için İslam karşıtı politikalarını yumuşatması gerekiyor.

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