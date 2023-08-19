Hollanda’da sürpriz seçim ittifakı: Dilan Yeşilgöz’den Geert Wilders’e yeşil ışık

Hollanda’da başbakanlığın en güçlü adayı olan Türkiye kökenli Dilan Yeşilgöz, Erdoğan'ı eleştirdiği açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen aşırı sağcı lider Wilders’le iş birliğine yeşil ışık yaktı.

Sozcu.com.tr

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Hollanda'da hükümetin büyük ortağı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi'nin (VVD) yeni lideri Dilan Yeşilgöz, seçimleri kazanması durumunda aşırı sağcı Özgürlük Partisi ( PVV) lideri Geert Wilders ile iş birliği yapabileceği sinyalini verdi.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, aşırı sağcı lider de Yeşilgöz'ün açıklamasına olumlu karşılık verirken, muhalefet PVV ile iş birliğini “saçmalık” olarak değerlendiriyor.

Yeşilgöz'ün selefi Başbakan Mark Rutte, geçmişte yaptığı açıklamalarda, “Hollanda'da daha az Faslı” çağrısını geri almadığı sürece Wilders ile koalisyon ortaklığı yapmayacağını söylemişti. Wilders, 2014 yerel seçimleri sırasında, “Hollanda'da daha az Faslı” çağrısı yaptığı için, toplumun bir kesimini aşağılamaktan suçlu bulunmuş ancak ceza almamıştı.

AŞIRI SAĞA KARŞI YUMUŞAMA SİNYALLERİ

Rutte’nin istifa kararı sonrası VVD'nin yeni lideri olan Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Yeşilgöz, 22 Kasım'da yapılacak erken genel seçimi kazanması durumunda, ülkenin üçüncü büyük partisi olan PVV'yi dışlamayacağını bildirdi. Yeşilgöz, tarafların peşinen dışlanmasını “Lahey karmaşası” olarak adlandırarak, “Ben esas olarak, kimin hangi niyetle görüşme masasına oturacağıyla ilgileniyorum” dedi.

Daha önce Wilders'e kapıları kesin bir şekilde kapatan Başbakan Rutte de Yeşilgöz’ün bu tutumunu destekliyor. Geçici hükümetin Başbakanı Rutte, “Zaman ilerliyor, yeni seçimler var. Yeşilgöz'ün çizgisinin mantıklı olduğunu düşünüyorum” görüşünü dile getirdi.

Wilders, eski partisi VVD'nin kendisine yönelik tutum değişikliğinden memnun. Aşırı sağcı lider, Yeşilgöz'ün açıklaması üzerine şu karşılığı verdi:

“PVV, diğer taraflarla iş birliği yapmak ve çok daha katı bir iltica politikası gibi Hollanda’nın temel sorunlarını çözmek için sorumluluk almak istiyor. Tarafları peşinen dışlamıyoruz. Diğer partilerin de aynı görüşte olması iyi bir haber.”

KATI İLTİCA PLANI GÜNDEMDE

Yeşilgöz ve partisi, tıpkı Wilders gibi daha katı bir göç ve iltica planından yana.

Yeşilgöz'ün başında bulunduğu Güvenlik ve Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni göç ve iltica planı, koalisyon hükümetinin düşmesine neden olmuştu. Hükümet ortağı partiler, Başbakan Rutte ve partisi VVD'yi dayatmacılıkla suçlamıştı.

Yeşilgöz ve partisi, çatışma bölgelerinden gelen mültecilere aile birleşimini zorlaştırmak istiyor. VVD, bu mültecilerin, savaş bittikten sonra geldikleri ülkelere geri gönderilmesini savunuyor.

Bu öneri Wilders tarafından da destekleniyor. Hatta aşırı sağcı lider, sınırların kapatılarak, ülkeye İslam ülkelerinden göçün tamamen durdurulmasını istiyor.

ERDOĞAN DESTEKÇİLERİNE ‘GÜLE GÜLE’ DEMİŞTİ

Wilders, Güvenlik ve Adalet Bakanı Yeşilgöz'ün, güvenlik görevlilerinin üniforma üzerine başörtüsü ve diğer dini sembollerin takılmasını yasaklama kararına da en güçlü desteği verenlerden biriydi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusundaki sert söylemi nedeniyle parti politikalarına ters düşen Wilders, VVD'den ayrılarak kendi partisini kurmuştu. Politikalarını göç ve İslam karşıtlığı üzerine kuran Wilders, Türkiye’deki seçimler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren birçok paylaşım yapmış, “Hollanda'da İslamofaşist Erdoğan'a oy veren Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye'ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!” ifadelerini kullanmıştı.

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