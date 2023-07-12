Hollanda’da tartışmalı isim, başbakanın koltuğuna gözünü dikti

Hollanda'da Başbakan Mark Rutte'nin siyaseti bırakma kararı almasının ardından partisinde de liderlik yarışı hız kazandı. Koltuk yarışını kazanması beklenen isim ise Türkiye kökenli Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz.

Sozcu.com.tr

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Hollanda'nın Tunceli doğumlu Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, hükümetin çökmesi sonucu siyaseti bırakma kararı alan Başbakan Mark Rutte'nin yerine parti liderliğine aday olacağını açıkladı.

Hollanda Başbakanı Rutte, geçen hafta dört partiden oluşan koalisyon hükümetinin istifa ettiğini duyurmuştu. Hükümetin, savaş bölgesinden gelen mültecilerin geri gönderilmesi ve bu kişilerin aile birleşimine sınırlama getirilmesi maddesi konusunda görüş birliği sağlanamaması sonucu düştüğü bildirilmişti.

Rutte de, kasım ayında yapılması planlanan seçimlere katılmayacağını ve siyaseti bırakma kararı aldığını belirtmişti.

Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Rutte'nin yerine muhafazakar Halkın Özgürlük ve Demokrasi Partisi'nin (VVD) liderliğine aday olacağını açıkladı. 2017’den beri Hollanda Parlamentosu üyesi olan 46 yaşındaki Yeşilgöz, seçilmesi halinde VVD'nin ilk kadın lideri olacak.

BAŞÖRTÜSÜ KARARI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Çocukken Ankara’dan Hollanda’ya göç eden Yeşilgöz, 2021'de Hollanda'da Ekonomik İşler ve İklim Politikası Devlet Bakanı olarak atanmıştı ve geçen yıldan beri Güvenlik ve Adalet bakanı olarak görev yapıyor.

Hollanda basınına göre VVD'de diğer önde gelen isimler parti liderliğine aday olmayacaklarını açıklarken birçok parti üyesinin bu hafta Yeşilgöz'e desteklerini ilan etmesi bekleniyor. Hollanda gazeteleri, Dilan Yeşilgöz'ün parti liderliği seçimini kazanmasının muhtemel olduğunu yazdı.

Yeşilgöz, geçen ay ülkede yeni kıyafet yönetmeliği ile üniformalı polis memurlarına başörtüsü, haç veya kipa gibi dini semboller içeren giysi ve aksesuarların yasaklandığı yönündeki açıklamasıyla tartışma yaratmıştı.

Yeşilgöz, uzun süredir tartışılan bu konunun kıyafet kararnamesine dahil edildiğini, üniformalı memurlara bundan böyle başörtüsü, haç ve yarmulke gibi dini ve siyasi sembolleri taşıma yasağı getirildiğini duyurmuştu. Yeşilgöz'ün üniforma üzerine başörtü takılmasına izin verilmesini önerisine karşı çıkması ve görevde bulunduğu sürece böyle bir uygulamaya izin vermeyeceğini söylemesi bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

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