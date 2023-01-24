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İngiltere Kraliyet Ailesi’nde yeni bebek heyecanı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın yeğeni Prenses Eugenie'in ikinci çocuğuna hamile olduğu duyuruldu.

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İngiltere Kraliyet Ailesi’nde yeni bebek heyecanı

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Eugenie’in yakın zamanda ikinci çocuğunun dünyaya geleceği belirtildi.

Açıklamada, “Aile çok mutlu ve August abi olmayı dört gözle bekliyor.” ifadesine yer verildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in oğlu York Dükü Prens Andrew’ün kızı olan Eugenie’in ilk çocuğu August, 2021’de dünyaya gelmişti. (AA)

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